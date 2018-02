Nach einer Kollision eines Klein-Lkw mit einem Pkw wurde laut ÖAMTC ein Lenker mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Hubschrauber "Christophorus 15" in das Spital nach Amstetten geflogen.

Der andere Fahrer wurde mit schweren Blessuren von "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.

PRESSE&FOTOGRAF Paul Plutsch

Zur Kollision bei Schallemmersdorf in der Marktgemeinde Emmersdorf an der Donau kam es am späten Nachmittag. Die beiden männlichen Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Der Klein-Lkw hatte laut ÖAMTC einen Pkw geladen, der beim Crash heruntergeschleudert wurde. Die B3 war gegen 19.00 Uhr nach wie vor gesperrt.