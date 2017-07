„Ich hab’ die Beherrschung verloren“, gesteht ein 46-Jähriger aus der Region zerknirscht, seiner Ex nach der Trennung gedroht zu haben. Die habe er nämlich nicht verkraftet, sagt er vorm Richter. Und fügt hinzu: „Aber bös’ bin ich nicht.“

Bei einem Zusammentreffen heuer am ersten Mai rastete der 46-Jährige aus. „,I daschlog di!‘, hab’ ich zu ihr gesagt, weil ich wütend war und enttäuscht.“ Ob er die Frau auch am Hals gepackt hat? Auch das gibt er zu. „Die Sicherungen sind mir durchgebrannt“, erklärt er dazu und bedauert sein Verhalten zutiefst. Schmerzensgeld für erlittenes Leid an die Verflossene zu bezahlen ist der Angeklagte bereit.

Strafe wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung verhängt der Richter über den bislang Unbescholtenen allerdings nicht. Er schlägt Diversion vor. „Weil der Angeklagte Verantwortung für sein Handeln übernommen hat und bereit ist, Schaden gutzumachen“, begründet der Richter. Zwei Jahre lang muss sich der 46-Jährige wohl verhalten, dann kann das Verfahren gegen ihn eingestellt werden. 300 Euro muss er an die Ex bezahlen.