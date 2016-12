Mehr Bewusstsein für den eigenen Lohnzettel und die Arbeit des ÖGB möchte der Gewerkschaftsbund schaffen. „Wir haben bei der Lohnsteueraktion verabsäumt, den Leuten mitzuteilen, dass dafür auch der ÖGB gesorgt hat“, zeigt sich ÖGB-Regionalsekretär Helmut Novak selbstkritisch. Verstärkt will man auch die Arbeitnehmer aufklären. „Viele wissen nicht, was alles auf dem eigenen Lohnzettel steht. Wir wollen hier die Sichtweise schärfen“, so Novak.

Positives Jahresresümee

Generell zieht er für den Gewerkschaftsbund aber ein positives Jahresresümee: „Unsere Zahlen zeigen erstmals wieder ein Plus bei den Mitgliedern. Dieser Trend zeigt sich nicht nur im Bezirk Melk, sondern im gesamten Bundesland.“

Erfreut ist Novak auch darüber, dass die Zahl der Betriebsräte im Melker Bezirk im Steigen ist.

8. Dezember - Ein Dorn im Auge

Ein Dorn im Auge bleibt der Gewerkschaft aber weiterhin der bei vielen beliebte Einkaufstag am 8. Dezember. „Lassen wir diesen Tag den Familien und verlangen wir nicht, von den Beschäftigten im Handel uns zu bedienen, nur weil wir einen freien Tag haben“, appelliert der ÖGB-Regionalsekretär an alle Einkaufswilligen. Ins Treffen führt er dabei auch den Kampf der Firma am 8. Dezember um Kunden. „Wenn ich meinen Angestellten Feiertagszuschläge bezahlen muss und die Kunden nur mit Angeboten ins Geschäft locken kann, kann sich das nicht rechnen“, ist Novak überzeugt.