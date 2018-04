Kaum jemand kann sich ein Leben ohne Handy vorstellen. In Anbetracht, dass die Smartphonenutzer immer jünger werden, entscheiden sich immer mehr Schulen, den Handy-Gebrauch im Schulgebäude zu verbieten.

Dass bereits ein Großteil der Volksschulkinder ein Handy besitzt, weiß auch Beatrix Leeb. Sie ist Direktorin der Melker Volksschule. In ihrer Schule gilt: Das Handy muss in der Schultasche verwahrt werden und abgeschaltet sein. „Es halten sich eigentlich alle daran. Manchmal kommt es vor, dass ein Handy läutet, das stellt aber bei uns kein Problem dar“, erklärt Leeb.

„Ich bin für einen vernünftigen Umgang mit dem Handy – auch im Unterricht – statt generellem Verbot.“Rainer Graf, Schulleiter des Schulzentrums Ybbs

Alles Grün in puncto Handy ist es auch laut Direktor Herbert Gruber in der Neuen Mittelschule in Persenbeug. Hier sind die Handys während des Schulbesuches im Spind verwahrt. „Das funktioniert sehr gut, natürlich gibt es immer ein paar Schüler, die sich nicht daran halten“, erklärt Gruber. Und trotzdem: Ein generelles Handyverbot im Schulgebäude ist für Gruber nicht sinnvoll.

Nutzung für gezielte Recherchen im Unterricht

„Es kann ja auch mal ein Notfall sein oder ein Schüler muss unbedingt seine Eltern kontaktieren“, zeigt sich der Direktor verständnisvoll. Genauso wie im Schulzentrum Ybbs oder im Melker Stiftsgymnasium wird das Handy auch in Persenbeug manchmal gezielt für Recherchen im Unterricht eingesetzt.

„Ich bin für einen vernünftigen Umgang mit dem Handy auch im Unterricht und gegen ein komplettes Verbot“, sagt Rainer Graf, Schulleiter des Schulzentrums Ybbs.

Einzige Ausnahme für seine Schüler ist bei Tests und Schularbeiten. Da wird das Handy vom Lehrer abgesammelt.

Dass ein Smartphone im Stift Melk abkassiert werden muss, das kommt laut Direktor Anton Eder im Stiftsgymnasium Melk nur äußerst selten vor. Hier gilt: „Handy aus“ während des Unterrichtes. „Solange es so gut funktioniert wie bisher, ist ein generelles Verbot bei uns an der Schule kein Thema“, zeigt sich Eder beruhigt.