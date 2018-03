Die NÖN-Exklusivgeschichte über den Verzicht des Ybbser SP-Stadtchefs Alois Schroll auf sein Nationalratsmandat ließ innerhalb der Melker Bezirkspartei die Wogen hochgehen. Bei der Nachbesetzung des durch die Ernennung zur Landesrätin frei gewordenen Mandats der Amstettnerin Ulrike Königsberger-Ludwig, hätten Funktionäre gern das Mandat im Bezirk gesehen, und nicht im Erlauftal. Erst ein umstrittener Platztausch innerhalb des Bezirks Scheibbs auf der Wahlkreisliste, zwischen der Gamingerin Renate Gruber (Platz 12) und Alfred Rammelmayer (Platz 3), machte den Weg für die künftige Nationalrätin Gruber frei.

SP-Bezirkschef Günther Sidl will die Kraft lieber für die Arbeit bündeln. | SPÖ

Gleich nach dem Erscheinen des NÖN-Artikels brachen innerhalb des Bezirks alte Ressentiments auf und die Ybbser SP-Funktionäre versuchten mittels Rundmail (siehe Faksimile) für ihren Stadtchef zu mobilisieren. Im Schussfeld dabei auch SP-Bezirkschef und Landtagsabgeordneter Günther Sidl, der mit den Ybbsern, ebenso wie sein Vorgänger als Bezirkschef Josef Jahrmann – freundlich formuliert – ein getrübtes Verhältnis hat.

SPÖ Ybbs fordert eine Erklärung für die Wähler

Noch vor der Angelobung des Landtags fordern die Funktionäre aus der Ybbser Region eine außerordentliche Bezirksvorstandssitzung. Kritikpunkte des Ybbser SP-Parteichefs Dominic Schlatter und des Fraktionsvorsitzenden Herbert Scheuchelbauer sind dabei nicht nur, dass Schroll übergangen wurde, sondern auch das Argument der Frauenquote. „Die Optik ist mehr als schief. Wir wollen eine Erklärung für die Wähler haben, denn es gab auch zwei Frauen aus dem Melker Bezirk auf der Wahlkreisliste“, will Schlatter wissen, wie die Entscheidung getroffen wurde.

Für die betroffenen Bezirks-Kandidatinnen, Marbachs Vize-Bürgermeisterin Renate Hebenstreit und Melks Gemeinderätin Ciftci Cigdem, wäre aber ein Mandat ohnedies nie in Frage gekommen. „Ich wäre dazu nicht bereit gewesen. Für Alois tut es mir zwar leid, es gibt die Abmachung, dass nach einer Frau eine Frau zum Zug kommt“, meint Hebenstreit. Cigdem wollte sich vor der außerordentlichen Sitzung am kommenden Mittwoch nicht öffentlich äußern.

„Die persönlichen Befindlichkeiten sind hinten anzustellen. Wir sollten schauen, was wir für die Bürger tun können.“

Thomas Vasku, SP-Ortschef

Der übergangene Schroll gibt sich auf NÖN-Anfrage wortkarg. Er betont, dass er noch keine Verzichtserklärung unterschrieben hat: „Es wird noch weitere Gespräche geben müssen.“

Bei der Landespartei stellt ein Sprecher von Parteichef Franz Schnabl klar, dass Schroll theoretisch sein Mandat noch annehmen könnte, allerdings würde er damit einen aufrechten Landespartei-Beschluss nicht respektieren und die Statuten-Bestimmung zur Frauenquote nicht akzeptieren. Weiterer Zündstoff ist damit vorprogrammiert.

Ausgerechnet Schrolls Widersacher Sidl äußert für den Ärger des Ybbsers aber Verständnis. Auch ihm sei es im Jahr 2002 nämlich ähnlich ergangen. Damals zog Königsberger-Ludwig als Dritte über die Landesliste ein. Als Zweiter blieb er trotz deutlich mehr Vorzugsstimmen auf der Strecke. Auch ihm machte die Frauenquote einen Strich durch die Rechnung. Der SP-Bezirkschef wünscht sich aber trotzdem, dass die Emotionen rasch wieder abflauen und die Kräfte für die Arbeit gebündelt werden. „Wenn wer unzufrieden ist, soll er das intern besprechen. Ich gebe immer Raum für Verbesserungsvorschläge, allerdings kam in den letzten Sitzungen nie etwas“, betont Sidl.

Alois Schroll (Ybbs) verzichtete laut NÖN-Info auf das Nationalrats-Mandant. | Archiv

Unterstützung erhält Sidl von Loosdorfs Neo-Ortschef Thomas Vasku: „Diese Diskussion interessiert keinen Wähler und schadet nur der Partei. Die persönlichen Befindlichkeiten sind hinten anzustellen. Wir sollten schauen, was wir für die Bürger tun können.“

Für Getuschel sorgt derzeit auch ein Gerücht eines möglichen Jobangebots an Schroll im Austausch für den Mandatsverzicht. Laut NÖN-Informationen könnte Schroll nämlich kurz vor einem Wechsel zu einem SP-nahen NÖ Versicherungsunternehmen stehen - zuerst in der zweiten Reihe, in wenigen Monaten aber als dessen Vorstandsdirektor.