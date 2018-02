Wohnhaus-Explosion: 13-Jähriger wollte Böller basteln .

Bei einer Explosion in ihrem Wohnhaus im Bezirk Melk sind eine Frau und ihr 13-jähriger Sohn am Dienstagabend mit dem Schrecken davon gekommen und unverletzt geblieben, bestätigte die Polizei Niederösterreich am Mittwoch einen Online-Bericht des "Kurier". Auslöser war demnach der Versuch des Buben, Böller herzustellen.