Im Bezirk Melk sind zwei Jugendliche unter Einbruchsverdacht ausgeforscht worden. Sie sind nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag auch zu Sachbeschädigungen großteils geständig. Die beiden 16-Jährigen wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Beamte der Polizeiinspektion Pöchlarn hatten das Duo aufgrund eines anonymen Hinweises nach drei Einbruchsdiebstählen in Verbindung mit drei Sachbeschädigungen sowie fünf versuchten Einbruchsdiebstählen in einer Kleingartensiedlung in Neuda in der Marktgemeinde Golling an der Erlauf in der Nacht zum 29. Dezember vergangenen Jahres ausgeforscht. Die 16-Jährigen sollen u.a. ein TV-Gerät gestohlen haben.

Im Rahmen der Erhebungen wurden den Beschuldigten laut Polizei ein weiterer Einbruch in eine Lagerhalle in der Zeit von 30. Oktober bis 2. November, ein Pkw-Einbruchsdiebstahl kurz vor dem Jahreswechsel und ein Diebstahl aus einem Pkw-Anhänger Ende November zugeordnet. Diebesgut waren mehrere Mikrofone, das Display eines Autoradios und Silberbesteck.

Zudem soll einer der Jugendlichen in Neuda mit einem Pkw gefahren sein, ohne die Einwilligung der Fahrzeugeigentümerin gehabt zu haben und ohne im Besitz einer Lenkberechtigung zu sein. Die ermittelnden Beamten stellten einen Teil des Diebesgutes sicher.