Die ersten Überlegungen einer direkten Verbindungsstraße zwischen Klein-Pöchlarn und Würnsdorf sind schon 50 Jahre alt. Kurz nach der Eröffnung der Donaubrücke von Pöchlarn nach Klein-Pöchlarn im Jahr 2002 wurde das Thema konkreter. Mehrere Varianten der Trassenführung standen zur Debatte und wurden emotional diskutiert. Dann wurde das Projekt auf Eis gelegt. Aber jetzt könnte die Waldviertel-Straße durch eine Initiative der Wirtschaftskammer neu aufgerollt werden.

„Die Region leidet darunter, dass es keine effiziente Nord-Süd-Verbindung gibt“, betont WK-Obmann Franz Eckl. Im Mobilitätskonzept NÖ 2030+ sieht er eine Möglichkeit, die demografische Entwicklung im südlichen Waldviertel durch eine Verbindungsstraße wieder anzukurbeln. Der Grundgedanke dahinter: „Viele Menschen müssen pendeln und verbringen bis zu 15 Stunden pro Woche im Auto. Wir müssen die Arbeit zur Bevölkerung bringen.“

Familien- und Betriebsansiedlungen sollen gestärkt und die Absiedlung gestoppt werden. „Ich bin überzeugt davon, dass sich viele Probleme der Nahversorgung von selbst lösen würden“, meint Eckl, der selbst Pöggstaller ist. Von der Autobahn in Pöchlarn soll die Trasse auf knapp zwölf Kilometern nach Würnsdorf führen. Bisher geschieht das über die B36 und die L216 – die allerdings keine Überholmöglichkeiten bieten.

Eckl: „Wir müssen aufhören zu jammern“

„Wir müssen aufhören zu jammern und handeln“, ist sich Eckl sicher. Bei einer ersten Versammlung mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft wurde eine Resolution an VP-Landesrat Ludwig Schleritzko verfasst. Ende März steht ein Termin in der Landesregierung mit Straßenbaudirektor Josef Decker an. Das Ziel: die Aufnahme in das Mobilitätskonzept 2030+.

ARGE Kartographie / NÖN Grafik: Bischof

Für Pläne zur Trassenführung ist es laut Eckl noch zu früh. Die betroffenen Gemeinden müssen sich dennoch mit diesem Thema auseinandersetzen. „Wir können der Verbindungsstraße nur zustimmen, wenn sie in Form eines Tunnels umgesetzt wird. Klein-Pöchlarn hat kein Wachstumspotenzial“, betont SP-Bürgermeister Johannes Weiß. Das hat die Gemeinde schon in einem Beschluss von 2002 festgehalten. Deswegen hat er die Resolution – genauso wie die Stadtgemeinde Ybbs – nicht unterzeichnet.

Unterstützung für das Projekt gibt es in Artstetten. „Wir halten es für sinnvoll, eine vernünftige Anbindung von Zwettl aus zur Donauregion zu schaffen“, sagt VP-Bürgermeister Karl Höfer. Dass das vermutlich über sein Gemeindegebiet geschehen muss, ist ihm bewusst. „Ich halte das auch für die aussichtsreichste Variante.“

Sehr euphorisch blickt auch Pöggstalls VP-Ortschefin Margit Straßhofer der Verbindungsstraße entgegen. „Das wäre auf jeden Fall für Familien und besonders für Betriebe, die sich ansiedeln wollen, von Vorteil.“