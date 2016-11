Einen unglaublichen Fund machte ein Baggerfahrer in Dörfl bei Bischofstetten: scharfe Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg. „Aufgrund des Hochwassers im Sommer haben wir Grabungsarbeiten vorgenommen, um das Wasser künftig umzuleiten“, erklärt Bauhofmitarbeiter Werner Nolz. Nachdem einige Quadratmeter Erdreich ausgehoben worden waren, stieß der Baggerfahrer in geringer Tiefe plötzlich auf verrostete Metallgegenstände. Nach genauerem Hinschauen war klar, dass es sich um alte Geschützgranaten handelte. „Wir haben Polizei und Entminungsdienst alarmiert“, erklärt Nolz weiter.

NOEN, Nolz

Dann habe sich herausgestellt, dass es sich sogar um sechs Stück handelt: „Sie waren fast einen halben Meter lang und einige Zentimeter stark.“ Der Bereich wurde gesperrt und der Entminungsdienst transportierte die scharfen Artilleriegranaten aus dem Zweiten Weltkrieg ab. Passiert ist nichts, ein kurzer Schockmoment war es trotzdem. Solch einen großen Fund gab es bisher in der Region nicht. „Die Leute in der Umgebung haben mir dann erzählt, dass da wohl eine Front war und es deshalb möglich sein kann, dass man auf Kriegsmaterial stößt.“ Der letzte Fund soll schon zwanzig Jahre her sein.

Nachdem die sechs Zerstörungswaffen abtransportiert worden waren, konnten die Arbeiten des Bauhofs fortgesetzt werden.