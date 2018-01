Eine Anzeige durch den Texingtaler Gemeinderat bringt neuen Wind in die Gerüchte über mögliche Unregelmäßigkeiten und offensichtliche finanzielle Probleme der Baufirma Florian Hager Holzbau von Bischofstettens VP-Bürgermeister Reinhard Hager.

Anzahlung wurde nicht zurückgezahlt

Die Firma Hager gewann vor Monaten die rund 480.000 Euro schwere Ausschreibung für Arbeiten beim Ausbau des Texingtaler Kindergartens, nach dem Zuschlag leistete die Gemeinde 88.000 Euro Vorauszahlung.

Nur die Firma Hager lieferte trotz mehrerer Nachfristen nicht. Im Oktober übernahm die Arbeiten in Texing der Zweitbestbieter, womit langfristige Verzögerungen verhindert wurden. Nach der Vertragsauflösung hätte eigentlich die Anzahlung an die Gemeinde zurückfließen sollen, auch das ist nicht passiert, worauf der Beschluss für eine Klage gefällt wurde.

Diese wurde in der Vorwoche gegen die Firma, aber auch die Privatperson Reinhard Hager eingebracht, wie Texings VP-Bürgermeister Gerhard Karner auf NÖN-Nachfrage bestätigt. Nicht bestätigen will Karner die genannten Summen, allerdings: „Ich bin persönlich schwer enttäuscht von Reinhards Verhalten. Durch den Einsatz vieler Beteiligten konnten wir Verzögerung verhindern. Wir werden um jeden Cent kämpfen.“

Gemeinde Texingtal verklagt Hager

Unterstützung signalisiert dabei Texings SP-Ortsparteichef Walter Fohrafellner: „Wir wollen unser Geld zurück und gemeinsam werden wir Druck ausüben. Es geht um viel Geld für unsere Gemeinde.“

Sieht ein rechtliches Problem:geschätsführender Gemeinderat Karl Krach (SP). | Archiv

Gegenüber der NÖN äußert sich der Bischofstettner Ortschef zur Klage. „Dass wir von der Gemeinde Texingtal verklagt werden, kann ich bestätigen“, erklärt Hager. Dass es soweit gekommen ist, sei aber nicht die Schuld seiner Firma: „Ein Sublieferant hat die Termine nicht eingehalten.“ Die Forderung sei unbestritten und wird von der Firma Hager zurückgezahlt.

Die Klage aus Texing dürfte für die leidgeplagte Firma aber nur die Spitze des Eisberges sein. Wie mehrere Quellen der NÖN bestätigen, konnte der Firmenchef bereits seit November keine Gehälter und auch kein Weihnachtsgeld bezahlen.

Bei der Arbeiterkammer hält sich Bezirksstellenleiter Peter Reiter bedeckt. Er bestätigt aber, dass es Probleme gibt: „Es haben sich mehrere betroffene Mitarbeiter bei uns gemeldet. Wir haben auch Interventionen eingeleitet.“

Angesichts der NÖN-Recherchen haben auch die zuletzt im Bischofstettner Gemeinderat vergebenen Arbeiten an die Firma Hager einen schalen Beigeschmack. Laut SPÖ-Zeitung soll sich die Summe der Aufträge auf rund 780.000 Euro belaufen. Nicht nur, dass die Firma in einem Fall der einzige Anbieter war, stellen sich in Bischofstetten nach den Problemen in Texing viele die Frage, ob die Arbeiten für das neue Dorfzentrum durchgeführt werden können.

„Natürlich hat das Ganze eine schiefe Optik. Wenn es damals, wie von uns gefordert, ein nicht offenes Verfahren mit öffentlicher Kundmachung gegeben hätte, wäre so eine Konstellation gar nicht möglich gewesen“, feuert geschäftsführender Gemeinderat Karl Krach (SP) gegen den VP-Bürgermeister. „Denn dann hätten mehr Firmen teilnehmen können.“

SPÖ forderte eine Neuausschreibung

Außerdem stimmte Krach gegen die Vergabe der Dachdeckerarbeiten an Hager. „Weil er der alleinige Bieter war, hätten wir eine Neuausschreibung als richtig empfunden.“

Derzeit laufen die Arbeiten am neuen Dorfzentrum in Bischof- stetten auf Hochtouren. Am Samstag, 20. Jänner, gibt es zwischen 10 und 15 Uhr die Möglichkeit, eine Führung durch den Rohbau zu machen. | Jutta Streimelweger

Anders sieht das Hager: „Es wurden von der Gemeinde acht Firmen zur Angebotslegung eingeladen. Die Firma Hager war die einzige, die tatsächlich ein Angebot stellte.“ Den Fall, dass nur ein Unternehmen bei der Ausschreibung mitmacht, gab es auch bei den Spengler- und Schwarzblecharbeiten. „In beiden Fällen hat sich der Gemeinderat dazu entschieden nicht nochmals auszuschreiben. Bei der Vergabe an meine Firma war ich natürlich nicht anwesend, weil ich ja befangen war.“ Dass es um eine Summe von rund 780.000 Euro geht, dementiert Hager: „Die Firma Hager hat Aufträge in Gesamthöhe von rund 380.000 Euro im Zuge des neuen Dorfzentrums erhalten.“

Angesprochen auf Gerüchte zu einer Insolvenz, erklärt Hager: „Über unser Unternehmen wird seit Jahren negativ geredet.“ Es habe eine schwierige Phase gegeben, die Firma komme aber ihren laufenden Verpflichtungen nach. Hager selbst habe zwei Unternehmen klagen müssen, weil diese nicht zahlen. „Und gleichzeitig mussten erhebliche Vorleistungen für Bauvorhaben getätigt werden, so auch für die Arbeiten am Dorfzentrum Bischofstetten.“