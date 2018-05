Nach dem Umweltzweig in der HLUW und dem IT-Schwerpunkt in der Neuen Mittelschule wird das Bildungsangebot am Campus Yspertal um eine weitere Sparte ergänzt: Sport. Ab dem Schuljahr 2018/19 wird die NMS zur „Sportmittelschule Südliches Waldviertel – Yspertal mit Schwerpunkt Sport-Klettern und Informationstechnologie.

„Nach und nach haben sich immer mehr sportliche Möglichkeiten bei uns geboten. Diese Ressourcen wollten wir nutzen“, sagt NMS-Direktor Johann Zeilinger. Damit spricht er etwa das Hallenbad und die Kletterhalle sowie den Generationenpark mit Volleyball- und Tennisplätzen an, die alle direkt von der Schule aus erreichbar sind.

In Zukunft wird es in jeder Schulstufe jeweils eine IT-Klasse und eine Sport-Klasse geben. „Wir haben die Kinder davor befragt, ob sie für ein erweitertes Sportangebot zusätzliche Unterrichtsstunden in Kauf nehmen würden. Und das tun sie“, berichtet Zeilinger. Sechs Turnstunden pro Woche sind verpflichtend, mit Zusatzangeboten kann die Sportzeit auf acht Stunden erweitert werden.

Der Weg dorthin war allerdings kein einfacher: „Wir brauchen natürlich mehr Personal. Unsere Sportlehrer haben dafür eine spezielle Ausbildung absolviert“, erklärt der Direktor.

Im Frühjahr startete die Planung. Unterstützung kam auch von VP-Ortschef Karl Moser, der betont: „Wir müssen der sportlichen Ertüchtigung in der Schule unbedingt mehr Raum geben.“ Nach einer Schulbesichtigung gaben auch Bildungsdirektor Johann Heuras und Sport-Landesschulinspektor Gerhard Angerer grünes Licht für den neuen Ausbildungszweig. Schüler können sich am Montag, 28. Mai, bei einem Tag der offenen Tür über das Angebot informieren.