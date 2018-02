„Eines vorweg: Wir sind keine Burschenschaft, wir haben nichts mit Rechtsextremismus zu tun“, möchten Dominik Myczkowski und Gottfried Müllschitzky klarstellen. Sie sind Mitglied der Melker Studentenverbindung Nibelungia.

Und die kämpft – wieder einmal – mit einem Imageproblem. Schuld daran ist der Skandal um FP-Politiker Udo Landbauer und die Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt. Ein Nazi-Liederbuch zwang Landbauer letztendlich zum Polit-Ausstieg, die Burschenschaft soll aufgelöst werden.

„Absolut richtig so“, meinen die beiden Nibelungia-Mitglieder. Allerdings färben die Negativ-Schlagzeilen von Burschenschaften auch auf ihre Verbindung ab.

"Eine katholische, österreichische Studentenverbindung"

„Wir gehören dem Österreichischen Cartellverband an. Bei uns zählen Werte und Traditionen. Wir sind eine katholische, österreichische Studentenverbindung. Der soziale Aspekt ist vorrangig“, erklärt Müllschitzky. Er ist seit über 60 Jahren bei der Nibelungia Melk.

Neben ihm sitzt Myczkowski – er ist seit 2002 Mitglied. Die Nibelungia gibt vier Prinzipien vor. Religio, patria, scientia, amicitia. Soll heißen: katholisches Christentum, Republik Österreich, Bildung und Wissenschaft, lebenslange Freundschaft. Nächstes Jahr feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen, ihr Verbindungslokal, der Nibelungenturm hinter der Stadtkirche, wird gerade saniert.

Angesprochen auf Ausländerfeindlichkeit kann Myczkowski nur schmunzeln: „Ich habe selbst polnische Wurzlen.“ Dass keine Frauen aufgenommen werden, hat historische Gründe.

Ähnliche Optik sorgt für Verwechslungsgefahr

Das Problem ist die Verwechslungsgefahr: Optisch unterscheiden sich die Verbindungsmitglieder nämlich nur in Details von Burschenschaftern. Schärpe, Kappe und Paradegewand gibt es auf beiden Seiten. Das kleine Wörtchen „schlagend“ macht aber den Unterschied: So bleibt der Fechtkampf allein den Burschenschaften.

„Wir benutzen Säbel nur bei Zeremonien. Und zwar stumpfe“, informiert Myczkowski. Burschenschafter fechten gegeneinander – Narben an der Wange, die dabei entstehen, nennt man „Schmiss“.

Ein eindeutiges Erkennungsmerkmal unter Rechtsradikalen. Dass die meisten Leute keinen Unterschied machen, hat er auch schon zu spüren bekommen. Linksextreme griffen ihn an, als er mit Verbindungs-Freunden in Wien unterwegs war. „Wir werden leider in einen Topf geworfen. Auch wenn wir äußerlich gleich scheinen, sind wir es aber ganz bestimmt nicht“, ist Myczkowski überzeugt.