Zu wenig Trinkgeld von Gästen veranlasste zwei Spitzen-Gastronomen in der Wachau automatisch zehn Prozent des Gesamtbetrags als Trinkgeld zu verrechnen. Der Zwang zum fixen Trinkgeld läuft seit Anfang September, jetzt schwappt die Diskussion über die Aktion auch in den Melker Bezirk.

Mario Pulker: "Keine geschickte Lösung"

Für Mario Pulker, Fachverbands-Obmann der Gastronomen der Wirtschaftskammer Österreich und Betreiber des Hotel Residenz Wachau in Aggsbach Dorf, ist ein fixes Trinkgeld „keine geschickte Lösung“.

„Jeder Gastwirt kennt aber seine Kunden und muss es für sich entscheiden. Bei mir würde ich meine Kunden abschrecken“, stellt Pulker klar. Zusätzlich betont er, dass ein automatisches Trinkgeld nicht 1:1 beim Kellner ankommt: „Es muss besteuert werden, da es zum Umsatz zählt. Eine Lösung wäre es, den Betrag als Richtwert anzugeben und den Gast entscheiden zu lassen.“

„Es stimmt zwar, dass das Trinkgeld generell weniger geworden ist. Ich glaube aber, dass eine derartige Regelung nichts bringt.“

Heinz Laubert, Gastronom

Dem stimmt auch Johannes Pasquali, Sprecher im Finanzministerium, zu: „Wenn auf der Rechnung bereits die Höhe des Trinkgelds bestimmt ist, so mangelt es an der notwendigen Freiwilligkeit, daher fällt es nicht unter Steuerbefreiung.“

Beim Gasthaus Stumpfer in Schönbühel sieht man der Überlegung mit zwiespältigen Gefühlen entgegen, wie Geschäftsführerin Susanne Stumpfer betont: „Für unser Service und Küchenteam würde es in Ordnung gehen. Die Gäste würden sich aber sicher nur schwer daran gewöhnen können. Bei einer Rechnung von 200 Euro noch mal 20 Euro zusätzlich zu zahlen, ist schon viel.“

Peter Reiter: "Konsument sollte selbst entscheiden"

Fachverbands-Obmann Mario Pulker findet fixes Trinkgeld keine „geschickte Lösung.“ | privat

Eine Verärgerung der Gäste befürchtet Michaela Schachner vom gleichnamigen Hotel in Maria Taferl: „Unser Personal würde sich zehn Prozent auf jeden Fall verdienen. Das Problem ist nur, dass dies nicht jeder Gast zu schätzen weiß und zum Teil verärgert wäre.“ Anders als in Amerika ist man es, so Schachner, in Österreich nicht gewohnt, so viel Trinkgeld zahlen zu müssen. Die Geschäftsführerin hält deshalb eine Erhöhung des Trinkgelds auf freiwilliger Basis für am sinnvollsten.

Beim Restaurant Koloman in Melk kämpft Inhaber Heinz Laubert vor allem mit mangelndem Trinkgeld bei amerikanischen Touristen: „Diese sind ein automatisches Trinkgeld gewohnt. Nur die wenigsten wissen, dass es bei uns anders ist.“ Trotzdem spricht sich Laubert gegen ein automatisches Trinkgeld aus: „Es stimmt zwar, dass das Trinkgeld generell weniger geworden ist. Ich glaube aber, dass eine derartige Regelung nichts bringt.“

Kein Freund des automatisierten Trinkgelds ist auch Melks AK-Bezirksstellenleiter Peter Reiter: „Die Trinkgeldfrage sollte letztendlich der Konsument selbst entscheiden. Viel wichtiger erscheint mir in diesem Zusammenhang eine faire Lohnpolitik, welche die kollektivvertraglichen sowie die Ist-Stundenlöhne spürbar erhöht.“