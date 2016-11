NÖN: Mit „Fast fertig - Ein musikalischer Amoklauf“ starten Sie mit Ihrem eigenen Kabarett durch. Woher kam die Inspiration?

Jaus: Ich bin der Meinung, man ist das ganze Leben nie ganz fertig. In diesem Programm lasse ich meinen Werdegang Revue passieren und da soll noch einiges kommen! Der Amoklauf soll nicht so verstanden werden, dass ,I mit ana Stradivari auf die Stroßn renn und wen daschlog, sondern dass des ein Abend is, bei dem ma querbeet durch die Musikgenres zieht‘.

Auf der Bühne sind Sie ein wahres Multitalent: War es Ihnen immer klar, dass Sie einmal beruflich im Rampenlicht stehen werden?

Eindeutig. Ich bin ein Chaot und ein Dodl, aber musizieren und singen kann ich. Ich hab damals meiner Mutter gesagt, egal ob ich in einer vier Quadratmeter Wohnung mit drei anderen Leuten lande und mein Geld mit Straßenmusik verdiene, Hauptsache Musik!

Mit Paul Pizzera stürmen Sie mit „Jedermann“ gerade die Charts. Wie ist es, sich selbst im Radio zu hören?

Man kann es nicht wirklich begreifen, aber wir sind unglaublich stolz! Bei Paul und mir war das Liebe auf den ersten Blick. Wir sind Brüder im Herzen und ergänzen uns einwandfrei. Bodenständigkeit ist uns beiden sehr wichtig, generell in dieser Branche. Man braucht Freunde und Familie sowie auch Arbeitspartner, die dir sagen, wenn du Tendenzen zum Trottel entwickelst.

Zukunftsmusik: In welchem Unterhaltungsbereich wird man Sie sehen?

Puh, mein Plan für die Zukunft ist ebenfalls noch nicht fertig. Ich bin sehr glücklich über meinen derzeitigen Erfolg. Für mich ist wichtig, dass man träumt, aber einen höheren Sinn hinter der Sache sieht. Wenn ein Traum nicht in Erfüllung geht, jo mei, dann träumst den nächsten. Aber wenn sich der Sinn nicht erfüllt, dann war wohl alles umsonst.