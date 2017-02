Die warme Witterung brachte vergangene Woche das Ende der Saison am Melker Eislaufplatz. Nach der miserablen letztjährigen Saison, als der Eislaufplatz nur kurze Zeit offen hatte, sind die Verantwortlichen mit diesem Jahr aber höchst zufrieden.

Stromkosten trotz Eiseskälte nicht geringer

Vergleicht man die diesjährigen Zahlen mit dem sehr guten Ergebnis des Jahres 2014/15, endete die Saison in diesem Jahr mit einem Plus von 20 Prozent an Mehreinnahmen. Wie viele Besucher die Drehkreuze tatsächlich passierten, kann man aufgrund der fehlenden Technik aber nicht exakt bestimmen.

Groß ist die Freude über das diesjährige Ergebnis naturgemäß bei dem zuständigen SP-Stadtrat Jürgen Eder: „Bei diesen Zahlen brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, ob der Eislaufplatz zusperren soll. Wir haben die Melker Bevölkerung gebeten, den Eislaufplatz zu nutzen, und das hat sie auch getan.“ Ausschlaggebend für das gestiegene Besucherinteresse waren laut Eder vor allem aber auch die Eisdiscos an sechs Samstagabenden von Jänner bis Mitte Februar.

Bei den Ausgaben für den Betrieb des Eislaufplatzes hat sich gegenüber dem Vorjahr wenig geändert. Trotz der eisigen Temperaturen werden die Stromkosten nicht geringer sein. „Ein Neustart des Kühlsystems braucht so viel Strom, dass ein Abschalten unwirtschaftlich ist“, erklärt Eder. Sein spezieller Dank gilt zum Saisonende aber nicht nur den Ausrichtern der Eisdisco, sondern auch den neuen Eismeistern: „Christine Hartl und August Harrer haben perfektes Eis gezaubert.“