Dieser Winter hat es in sich. Sehr niedrige Temperaturen, Schneefall und Eis verursachen immer wieder Verkehrsprobleme auf den Straßen und fordern die Mitarbeiter der Straßenmeistereien im Bezirk.

Zuletzt sorgte der am Dienstag einsetzende Eisregen für Behinderungen auf den Straßen. „Wir waren im Volleinsatz“, bestätigt Gerhard Steininger von der Straßenmeisterei Persenbeug. 20 Mann mit zehn Fahrzeugen versuchten ab den frühen Morgenstunden, die Straßen vom Glatteis zu befreien.

Blitzeis auf der B36

„Ungewöhnlich war diesmal die lange Dauer des Eisregens von vier Uhr früh bis 14 Uhr“, so Steininger. Glücklicherweise waren die Verkehrsteilnehmer von den Medien vorgewarnt und passten sich den Bedingungen an. „Schlimmer war die Situation teilweise am Donnerstagfrüh. Da kam es auf der B36 durch Blitzeis zu Problemen. Damit hatten wir nicht gerechnet“, so der Straßenmeister.

Nach einem solchen Dauereinsatz müssen nun auch bei der Straßenmeisterei Mank die Salz- und Splittlager wieder aufgefüllt werden. „Normalerweise kommen wir mit unserem Lagerbestand durch einen durchschnittlichen Winter, heuer nicht“, erklärt Leopold Hochgerner. Ab zwei Uhr morgens ist der Winterstreckendienst hier täglich fast rund um die Uhr im Einsatz.

Anhaltender Eisregen zuletzt vor 40 Jahren

Ob Salz oder Splitt gestreut wird, ist nach dem Räumungsplan für jede Straße festgelegt. „Splitt wird bei Straßen mit einem Verkehrsaufkommen unter 1.500 Autos täglich angewendet, über 1.500 Autos kommt Salz zum Einsatz“, erklärt er. Das Salz kann sich nämlich nur bei hohem Verkehrsaufkommen auf der Fahrbahn gut verteilen und mit dem eisigen Untergrund vermischen.

„Wir hatten trotz der Ausnahmesituation kein Problem und glücklicherweise keinen Geräteausfall“, zieht Straßenmeister Friedrich Lehensteiner in Melk nach diesen arbeitsintensiven Tagen seine Bilanz, „meines Wissens, gab es so einen Eisregen zuletzt vor rund 40 Jahren.“

46.680 Tonnen Salz verbraucht

Auf Niederösterreichs Autobahnen waren laut Asfinag ab Montag mehr als 90 Fahrzeuge im Einsatz. Dass dieser Winter überdurchschnittlich ist, beweisen auch die Asfinag-Zahlen: Mit Stand Anfang Jänner 2017 wurden österreichweit bereits 46.680 Tonnen Salz verbraucht. In einem durchschnittlichen Winter liegt der Verbrauch bei rund 95.000 Tonnen.