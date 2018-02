Bilder sprechen mehr als Worte. Genau damit machte eine Emmersdorferin via Facebook auf das extreme Hundekot-Problem in der Gemeinde aufmerksam. Mitten im Siedlungsgebiet zählte sie innerhalb von 30 Metern gleich 20 Hundehaufen. Und das, obwohl in dem Bereich eine Hundekot-Station platziert ist.

Richard Hochratner: "Extra Behälter aufgestellt"

Die Gemeinde ist sich dem Problem, vor allem im Ortsteil St. Georgen, durchaus bewusst. „Das ist schon ärgerlich. Immerhin haben wir extra diese Behälter aufgestellt, um das zu vermeiden“, sagt VP-Vizebürgermeister Richard Hochratner. „Aber anscheinend wird das von den Hundebesitzern nicht wirklich angenommen.“ In jedem Ortsteil gibt es sogar mehrere Stationen. „Wir haben laufend welche nachgekauft. Von daher dürfte es genug Möglichkeiten geben“, betont VP-Ortschef Josef Kronsteiner.

Hinweis in nächster Gemeindezeitung

In der nächsten Gemeindezeitung möchten die beiden erneut auf das Problem hinweisen. Hochratner appelliert auch an die Anrainer: „Man weiß ja meistens, wer die betreffenden Hundebesitzer sind. Vielleicht reicht manchmal ein Gespräch.“ Das persönliche Gespräch will auch die Gemeinde mit den Hundebesitzern suchen. „Manche halten sich daran, andere nicht. Das ist die Eigenverantwortung, die jeder selbst haben sollte“, meint Kronsteiner.