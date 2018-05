Egal ob auf Wanderwegen, in Reiseführern oder bei kulturellen Veranstaltungen – der klingende Name „Tor zur Wachau“ fällt immer wieder in Emmersdorf. Schon vor 15 Jahren hatte der Künstler Heinz Knapp die Idee, dieses „Tor zur Wachau“ mit einer gleichnamigen Skulptur zu markieren. „Damals entschied man sich für eine Zille mitten im Kreisverkehr. Damit war das vom Tisch“, erzählt Knapp. Bis jetzt. Denn mit dem Flutschutz-Bau wurde auch das „Tor zur Wachau“ wieder ein Thema.

„Ein Grundkonzept gibt es – in verschiedenen Varianten“, erklärt er. Konkret sollen zwei sieben Meter hohe Säulen mit einem 1,50 Meter hohen Durchgang entstehen. Ob diese Säulen durch das Emmersdorfer Wappen oder Beschilderungen verbunden werden, ist noch offen. Denn Emmersdorf markiert nicht nur den Beginn der Wachau, sondern Richtung Westen auch den Start des Nibelungengaus.

„Mein Wunsch wäre es, dass Touristen anhand des Monumentes genau wissen, ob sie gerade in die Wachau oder in den Nibelungengau kommen“, betont Knapp. Für ihn könnte das „Tor zur Wachau“ zum Wahrzeichen Emmersdorfs und zur Touristen-Attraktion im Weltkulturerbe Wachau werden. „Das Nibelungendenkmal in Pöchlarn (Anm.: wurde 1986 von Knapp kreiert) wurde auch zur Anlaufstelle für Touristen.“

Standort-Suche für Kunstwerk startet

Der Künstler selbst würde sein Werk gerne anhand von Steinmauern errichten. „Das würde am besten zu unserer Region passen, weil es die Steinmauern in der Wachau repräsentiert.“ In einem nächsten Schritt soll gemeinsam mit der Gemeinde der Standort für die Skulptur besprochen werden. Möglichkeiten wären beim Kreisverkehr bei der östlichen Ortseinfahrt, in Luberegg oder Seegarten.

VP-Vizebürgermeister Richard Hochratner sieht in dem Projekt eine Chance für den Tourismus und für die Gemeinde. „Wir müssen einem Emmersdorfer Künstler auch die Chance geben, sich im Ort zu verewigen“, sagt er mit einer Spitze gegen ein anderes Projekt des Kremser Künstlers Franz Sam.

Die Grünen kritisierten das Vorhaben in einer Aussendung wegen der fehlenden Transparenz. „Das Thema war noch nicht offiziell im Gemeinderat, sondern wurde uns nur kurz hingeworfen“, sagt Grünen-Sprecher Helmut Wallner. „Aber wir sind auf jeden Fall dafür, heimische Künstler zu fördern.“