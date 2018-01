Auf der Eselkoppel in Pömling leben Abraham, Bonifaz, Frederik, Fridolin, Kasimir, Sokrates, Stanislaus und Willibald. Die acht Vierbeiner der amerikanischen Eselrasse „Miniature Donkey“ können aber weit mehr als nur Fressen.

Denn Besitzerin Anita Brunner steckte viel Zeit und Geduld in die Erziehung ihrer Lieblinge. „Sie lernen in kleinen Schritten. Das dauert. Aber wenn sie es einmal gelernt haben, dann können sie es wirklich.“ Damit spricht sie ihre geführten Wanderungen, Kutschfahrten und tierischen Show-Einlagen an. Sogar einen Esel-Führerschein mit Hindernisparcours kann man in Pömling absolvieren.

„Schon als Kind habe ich Esel geliebt. Wenn man erwachsen ist, kann man sich dann solche Wünsche erfüllen“, strahlt Brunner. Seit 2005 unternimmt sie Wanderungen mit Eselliebhabern – bis zu drei Stunden sind die Vierbeiner im flotten Tempo unterwegs. „Es sind unkomplizierte Tiere. Wenn man weiß wie man mit ihnen umgeht, dann folgen sie auch.“

Aufpassen müssen die Teilnehmer – die übrigens aus fast ganz Österreich anreisen – nur bei Mülltonnen und Kanaldeckeln. „Sie fressen wirklich gerne und immer“, lacht Brunner. Die Wanderungen finden von April bis Oktober auf Anmeldung statt. Einmal pro Jahr gibt es auch eine Winterwanderung.