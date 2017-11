Nach der Rekord-Eislaufplatz-Saison mit rund 10.000 Gästen startet voraussichtlich am 1. Dezember die neue Saison am Melker Eislaufplatz. Gegenüber der starken Saison 2014/15 – die Saison 2015/16 war aufgrund der Witterung miserabel – konnte der Eislaufplatz um 20 Prozent mehr Besucher anziehen.

Eisdiscos werden ausgeweitet

Ein Grund für die steigenden Besucherzahlen waren die zahlreichen Eisdiscos, die in diesem Jahr auf jedes Wochenende ausgeweitet werden sollen. „Es ist natürlich toll, wenn so viele Vereine sich freiwillig bereit erklären, unseren Eislaufplatz mit Leben zu füllen“, freut sich der zuständige SP-Stadtrat Jürgen Eder über die Unterstützung der Vereine und Organisationen. Auch etliche Eislaufkurse bringen Besucher auf die Anlage. Die erste Eisdisco startet am 9. Dezember, da aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen unsicher ist, ob ein Saisonstart Anfang Dezember bereits möglich ist. „Die Vorbereitungen laufen, ich bin derzeit allerdings skeptisch, ob wir den 1. Dezember halten können“, betont Eder. Für den Start der Eisanlage benötigen die Verantwortlichen mehrere Tage Minusgrade.

Einziger Wermutstropfen beim Start in diese Saison ist im Vorfeld die Diskussion um einen Termin bei den Eisdiscos zwischen Grünen und Liste Pilz. Wie berichtet, wollten beide Parteien ihre Eisdisco am 20. Jänner ausrichten, am Ende zog die Liste Pilz ihren Vorschlag zurück. Für Eder ist die Sache geklärt: „Ich bin für den Eislaufplatz zuständig und nicht für den Kindergarten.“