Die Park&Ride-Anlage beim Melker Bahnhof ist an ihrer Kapazitätsgrenze. Zuletzt verschärfte die Situation die Einführung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone in der Altstadt.

Nach mehreren Gesprächsrunden mit den ÖBB und dem Land Niederösterreich ist jetzt die Erweiterung der bestehenden Anlage in Richtung Osten fix, wie VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann bestätigt. In einem ersten Schritt wird es sich dabei um ein Provisorium handeln, welches für bis zu 35 Fahrzeuge eine Stellfläche anbietet.

Baubeginn für April geplant

In der nächsten Gemeinderatssitzung soll dazu ein Bahngrundbenützungsübereinkommen beschlossen werden. Die Kosten teilen sich das Land NÖ und die ÖBB, die Stadtgemeinde übernimmt die Erhaltungsmaßnahmen sowie die Beleuchtungskörper. Der Baubeginn ist für Mitte/Ende April geplant.

Keine Entscheidung gibt es bei der Einführung einer Zugangskontrolle bei der P&R-Anlage. „Hinsichtlich einer möglichen Kontrolle werden Nutzeranalysen zeigen, ob diese notwendig sein wird. Zudem braucht es Gespräche mit den Partnern, ob und in welcher Form das installiert werden könnte“, so ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. Seitens der Stadtgemeinde geht Kaufmann davon aus, dass eine Umsetzung noch bis zu drei Jahre dauern wird. „Laut unseren Informationen ist die ÖBB derzeit noch nicht so weit, die verschiedenen Nutzer von Bahn- und Buskunden zu unterscheiden.“