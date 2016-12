Das Statement der 89-jährigen Getrude aus Wien zur Bundespräsidenten-Wahl wurde in den Sozialen Netzwerken mehr als 3,3 Millionen mal angesehen und viele tausende Mal geteilt – einer von ihnen ist SP-Stadtrat Jürgen Eder. Die Folge: Wüste Beschimpfungen eines Hofer-Wählers und Diskussionen auf Facebook. Der Verfasser der Beschimpfungen sieht im Video einen Vergleich zwischen Hofer und Hitler. „Das ist schlichtweg dumm“, so der Facebook-User, der Eder mitteilte: „Mischen Sie sich nicht in die Bundespolitik ein. Sie kleines kommunalpolitisches Würstchen.“

"Jeder weiß, wer mein Kandidat ist."

Jürgen Eder

Gegenüber der NÖN betont der SP-Stadtrat, dass er im gesamten Wahlkampf nie ein Statement für einen Kandidaten abgegeben hat, das Video von Van der Bellen das erste war, welches er geteilt hat. „Ich brauche nicht sagen, wen ich wähle. Jeder der mich kennt, weiß, wer mein Kandidat ist.“ Nachsatz von Eder: „Leider ist das verbreiten von Hass der Stil der FPÖ. Beschimpfungen auf Facebook sind nicht die Lösung.“