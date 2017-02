Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Wenn Stadtgemeinde und Verein Soziales Ybbs zur Faschingssitzung laden, müssen sich Personen des öffentlichen Interesses warm anziehen. Teils liebevolle Seitenhiebe mit Brisanz in verträglichen Dosen waren auch diesmal an Gemeindevertreter und Co gerichtet.

So bekommt „Hoheit“ Alois Schroll bald Konkurrenz von Friedrich dem Schönen, „die Säusensteiner und der Ybbsa“ decken Verschwörungstheorien rund um die ausverkaufte Gruber-Ybbsiadevorstellung auf, und „Sprachchamäleon“ Peter Blessky sowie Ex-Vize Franz Brachinger dürfen als „Lausbuben“ alles laut sagen, was sonst nur getuschelt wird.

Pfarre ermittelte als Behörde MA 3370

Originell war der Beitrag der Pfarre Ybbs: Als MA 3370 wird das Geheimnis der Stadthallen-Pläne gelüftet und sein Debüt gab heuer der Kirchenchor. Highlights waren neben Peter Blesskys Stimmparodien auch Georg Hösele und Andi Huber als Freddy Mercury und Montserrat Caballé, die sich beim Performen des Hits „Barcelona“ als Showtalente entpuppten.

Für musikalischen Schwung sorgte die Bigband des TZ Ybbs unter Bernhard Thain, die – so wie alle anderen Mitwirkenden – unentgeltlich zur Verfügung standen. Der Wink mit dem Zaunpfahl war schon immer ein gutes Stilmittel, in diesem Fall auch für den guten Zweck.

Der Reinerlös kommt dem Verein Soziales Ybbs zugute, der seit rund zwölf Jahren seine Mitglieder mit Heilbehelfen unterstützt: „Dieser Verein ist einmalig in seiner Art“, betont Josef Zwiefelhofer. Er ist als Moderator mit geistreichen selbst kreierten Reimen ein Fixpunkt im Ybbser Faschingsprogramm.