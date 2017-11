Wie die NÖN in Erfahrung bringen konnte, wird nun seitens der Gemeindeaufsicht ein Aufsichtsverfahren gegen die Stadtgemeinde Melk eingeleitet. Grund dafür dürfte wohl die am Montag getätigte Aussendung des Stift Melk sein, in der die Stift-Verantwortlichen davon sprachen, dass die gesamten offenen Abgaben mit den beantragten Bedarfsmitteln des Landes NÖ zu offenen Projekten der Stadtgemeinde Melk, wie etwa dem Neubau des Wirtschaftshofes, abgedeckt und getilgt seien.

„Dieser ,Lösungsvorschlag’ wurde ohne Wissen und Zustimmung des Landes erstellt. Bedarfszuweisungen dürfen nur für den bewilligten Zweck verwendet werden, und die Verwendung wird auch von der Gemeindeaufsicht überprüft. Eine Gegenverrechnung gewährter Bedarfszuweisungen auf eine Abgabenschuld ist nicht zulässig“, betont Eberhard Blumenthal, Pressesprecher von VP-Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko.

