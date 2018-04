230.000 Besucher und mehr als 150 Künstler machten der Ybbsiade in den letzten 30 Jahren ihre Aufwartung. Zum Jubiläum konnte aber gleich bei der Premiere ein Rekord verkündet werden: Erstmals in der Geschichte wird die Besucherzahl die magische 10.000er-Marke überspringen.

Bis zum Premieren-Wochenende verkaufte das Organisationsteam rund um SP-Stadtchef Alois Schroll und Intendant Joesi Prokopetz mehr als 13.100 Karten. „Wir tragen die Marke nach außen und ziehen an einem Strang. Ich bin stolz auf unsere Ybbsiade“, strahlte Schroll bei der Premiere mit der Sonne um die Wette. Trotz des unglaublichen Besucherandrangs der diesjährigen Ybbsiade versucht Intendant Prokopetz, auf die Bremse zu steigen.

„Brauchen Skandal für noch mehr Zuschauer“

„Das heißt nicht, dass wir 2019 die 14.000er-Marke knacken. Wir haben heuer eine unglaubliche Latte an Top-Künstlern. Wollen wir nächstes Jahr mehr Zuschauer, brauchen wir schon einen Skandal“, meint Prokopetz schmunzelnd. VP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf war schon als Schüler bei der Ybbsiade.

„Ich möchte auch betonen, dass das Festival in der Region – und nicht von der öffentlichen Hand – finanziert wird“, so Pernkopf. Und sein SP-Pendant in der Landesregierung Franz Schnabl wünschte sich zum Start „spannende Gesellschaftskritik“.

Zum Auftakt zeigten die österreichischen Shootingstars Paul Pizzera und Otto Jaus ein fulminantes Spektakel (Kritik im Landesteil auf Seite 17). Neben ihren Hits „Jedermann“ und „Eine ins Leben“ rissen sie das Publikum auch mit ihrem Schmäh zu wahren Begeisterungsstürmen hin.

Frenetischen Jubel löste am Samstag aber auch Kabarett-Star Monika Gruber mit ihrem Kabarett „Wahnsinn“ aus. Am Ende gab es dann sogar ein Versprechen, dass die Besucher glücklich nach Hause gingen ließ.

Angelika Niedetzky zum Abschluss

„Ich verspreche euch, wieder zur Ybbsiade zu kommen“, sagte die Bayerin zu Stadtchef Schroll. Den Abschluss des Premierenwochenendes bildete Angelika Niedetzky mit ihrem Programm „Gegenschuss“. In der zweiten Ybbsiade-Woche dürfen sich die Besucher auf die „Tagespresseshow“ sowie Christoph Fälbl und Otto Schenk freuen.

Programm 30. Ybbsiade

Dienstag, 10. April, 19.30 Uhr

Ybbsanova, L5 Latin -Projekt

Mittwoch, 11. April, 19.30 Uhr

Kernölamazonen, StadtLand

Donnerstag, 12. April, 19.30

Otto Schenk, Perlen des Humors

Freitag, 13. April, 19.30 Uhr

Die Tagespresseshow

Samstag, 14. April, 19.30

Gerhard Polt und die Well-Brüder

Sonntag, 15. April, 10 Uhr

Dieter Chmelar und das Gitarren-Quintett Gitarrissima

Sonntag, 15. April, 19.30 Uhr

Christoph Fälbl, Papa m.b.H.

Montag, 16. April, 9 Uhr

Schulveranstaltung: In 80 Tagen um die Welt

Dienstag, 17. April, 9 Uhr

In 80 Tagen um die Welt

Dienstag, 17. April, 19.30 Uhr

Andreas Vitasek, Sekundenschlaf

Mittwoch, 18. April, 19.30 Uhr

Gernot Kulis, Herkulis

Donnerstag, 19. April, 19.30 Uhr

Gery Seidl, Sonntagskinder

Freitag, 20. April, 19.30 Uhr

Goebel & Band, „3 in 1“

Samstag, 21. April, 19.30 Uhr

Lukas Resetarits, 70er – leben lassen

Sonntag, 22. April, 19.30 Uhr

Elke Winkens, Ybbsiade Jubiläums-Best of

Montag, 23. April, 19.30 Uhr

Michael Mittermeier, Lucky Punch – Die Todes-Wuchtl schlägt zurück

Dienstag, 24. April, 19.30 Uhr

Michael Mittermeier, Lucky Punch

Mittwoch, 25. April, 19.30 Uhr

Thomas Stipsits, Stinatzer Delikatessen

Donnerstag, 26. April, 19.30

Stermann & Grissemann, Gags, Gags, Gags!

Freitag, 27. April, 19.30 Uhr

Orchester musica spontana

Samstag, 28. April, 19.30 Uhr

Kaya Yanar, Ausrasten! Für Anfänger!