Faschingsrummel pur erlebten die zahlreichen Zuseher am Samstag beim Umzug in Neumarkt. Kindergärten, Schule, Vereine, Betriebe und private Gruppen präsentierten sich in kreativen Kostümen und aufwendig gestalteten Wägen.

Auch das „Prinzenpaar“ Pia Kaltenbrunner und Patrick Lindner verfolgten gemeinsam mit Bürgermeister „König“ Otto Jäger und seinem Hofstaat das bunte Treiben im Ortszentrum.