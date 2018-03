In wenigen Stunden vom 11. auf den 12. März 1938 radierten die Nationalsozialisten Österreich aus. Der „Anschluss“ – die Republik wurde vor 80 Jahren zur „Ostmark“, einem Teil von Hitlers Reich. Die Österreicher wollten es ja auch so. Zumindest drehten es sich die Nazis mit der Volksabstimmung am 10. April nachträglich so. Bei der überwachten und teilweise gefälschten Wahl sprachen 12.215 Menschen im Bezirk Melk dem „Führer“ ihren Zuspruch aus, nur elf stimmten für die Unabhängigkeit.

Fakt ist: Die Nazi-Welle überschwappte Österreich. Und – egal ob man sich resignierend mittreiben ließ oder kräftig mitschwamm in der braunen Masse – die Bevölkerung bejubelte das Aushebeln des eigenen souveränen Staates mit einem kräftigen „Heil Hitler“.

Am 15. März verkündete der Führer die Kunde über den Anschluss auf dem Wiener Heldenplatz. Vorher ließ Hitler sich bei seinem Siegeszug entlang der Reichsstraße durch die Ostmark feiern.

„Kinder, keine Arbeit, ein Leben in völliger Existenzgefährdung. Und dann kam dieser Adolf Hitler und versprach so vieles.“Gerhard Floßmann, Historiker

So auch im Bezirk Melk: Samt Wehrmacht und Schutzstaffel (SS) marschierte er etwa in Kemmelbach, entlang der B1, auf. Die Ybbser kamen mit der damals noch fahrenden Straßenbahn hin, um den Führer zu sehen. Der Melker Hauptplatz war voll, als Hitler die Bezirkshauptstadt besuchte. Und die Loosdorfer brachten extra ein Banner mit den Worten „Wir grüßen unseren Führer!“ an.

Herbert Neidhart hat sich intensiv mit der Geschichte seiner Heimat beschäftigt. 2007 veröffentlichte er das Werk „Aus der Geschichte Pöggstalls – Von den Anfängen bis zur Gegenwart“. Darin schrieb er auch über die Umsturztage 1938: „Beim Einmarsch Hitlers in Österreich herrschte in Pöggstall Begeisterung. Als er am 14. März mit großem Gefolge auf der Reichsstraße von Linz nach Wien unterwegs war, reisten auch viele Menschen aus dem südlichen Waldviertel eigens nach Melk, um den ‚Führer‘ zu sehen und ihm begeistert zuzujubeln.“

Das veranlasste auch einige Pöggstaller, sogenannte „Legionäre“, die vor 1938 wegen illegaler nationalsozialistischer Betätigung mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren und sich vorübergehend in Deutschland aufgehalten hatten, wieder zurückzukommen. Denn nun kehrten sie als „groß gefeierte Herren Nationalsozialisten“ heim.

Wie kann so etwas nur passieren? Wer angesichts der damaligen Begeisterung ratlos den Kopf schüttelt, muss aber auch die Frage nach dem „Warum“ stellen. So sieht das jedenfalls der Loosdorfer Historiker Gerhard Floßmann: „Man muss die Situation der Leute berücksichtigen. „Kinder zuhause, keine Arbeit, ein Leben in völliger Existenzgefährdung. Und dann kam dieser Adolf Hitler und versprach so vieles.“

Populismus der Nazis fand schnellen Anklang

Der Populismus der Nazis fand schnellen Anklang in Österreich, da die Menschen die politische Situation und die wirtschaftliche Pleite satthatten. Die Deutschen hatten Hitler, die Italiener Mussolini – und denen ging es zu dieser Zeit deutlich besser. „Die Leute hatten keine Vorstellung, was der Hintergrund dieser Sache war. Die meisten wollten nur, dass sich etwas ändert“, erklärt Floßmann.

Der Wunsch nach Veränderungen – sei es in der Flüchtlingspolitik oder im Sozialsystem – ist mit der Zeit auch im heutigen Österreich laut geworden. Vor allem aus der politisch rechten Ecke. Parallelen sieht Floßmann allerdings keine: „Uns geht es wirtschaftlich gut, wir leben in einer Demokratie. Aber selbstverständlich darf so etwas nie wieder passieren.“

Für den Historiker gibt es da nur eine Maßnahme: Den Menschen erklären, wie die Gegebenheiten damals waren, in denen die Nazi-Propaganda für Begeisterung sorgte. „Nur dann kann man das alles verstehen.“