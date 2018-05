„Die finanzielle Lage der Marktgemeinde Bischofstetten muss als angespannt bezeichnet werden“, lautet das Urteil der jüngsten Gebarungseinschau des Landes. Der Grund sind die geplanten Investitionen der Gemeinde bei Dorfzentrum, Wasserversorgung und Ankauf eines Feuerwehr-Fahrzeuges. Besonders betreffend dem Dorfzentrum werden im Prüfbericht klare Wort gefunden: So seien die geplanten Mieteinnahmen von 51.000 Euro wesentlicher Finanzierungsbestandteil für die Rückzahlung des Dorfzentrum-Kredits.

Derzeit fördert die Gemeinde insbesondere den Nahversorger, was laut dem Bericht des Landes später nicht mehr möglich sein wird. Die Frage, ob es daher vielleicht nach langem Ringen um den Nahversorger im Ort bald keinen mehr geben wird, stellt sich für VP-Bürgermeister Reinhard Hager nicht: „Es ist davon auszugehen, dass der Nahversorger bleiben wird. Die Zahlen wurden gemeinsam mit ADEG und dem Betreiber durchgerechnet. Zudem leistet ADEG einen beträchtlichen Beitrag zur Einrichtung im neuen Geschäft“, ist er optimistisch. Was die anderen Geschäftsflächen betrifft, so gäbe es bereits Vorverträge und Absichtserklärungen.

zVg

So locker wie Hager sieht SP-Vorsitzender und geschäftsführender Gemeinderat Karl Krach die Sache nicht. Besonders die Punkte mit dem Wegfall der Mieter-Förderungen machen ihm Sorgen: „Dies könnte dazu führen, dass wir finanziell schwer belastet, ein Dorfzentrum ohne zahlende Mieter nur mit Feuerwehrhaus und Gemeindesaal erhalten müssen.“ Weitere zusätzliche Kosten wittert Krach bei den Gedesag-Wohnungen über dem Feuerwehrhaus. Sie werden laut Hager in der kommenden Gemeinderatssitzung behandelt.

Noch ist hier nämlich ein Beschluss ausständig. Bislang hatten sich Gemeinde und Gedesag nicht zu den laufenden Kosten und Instandhaltungskosten einigen können. Generell sieht Krach bei den Finanzen der Gemeinde eher schwarz: „Die seit 2006 angesparten Rücklagen von 1,5 Millionen Euro für Sanierungsmaßnahmen bei Kanal, Wasser, Gemeindestraßen und Ankauf des Feuerwehrautos wurden im Projekt Dorfzentrum aufgebraucht.“

Unter den Gemeindebürgern wird laut NÖN-Informationen sogar schon von Insolvenz gemunkelt. „Absolute Panikmache“, kontert Hager: „Wir sind unter den 50 finanzstärksten Gemeinden Österreichs. Dass immer wieder schlecht über Bischofstetten geredet wird, ist zusehends untragbar!“ Nicht der Gemeinderat allein habe sich für den Bau des Dorfzentrums entschieden: „Er wurde auch von der Gemeindeaufsicht des Landes genehmigt.“

„Von der SPÖ eine reine Panik- und Miesmache“

Eine Belastung für das Gemeindebudget ist laut Bericht neben dem Dorfzentrum auch die Wasserversorgung. So ist die Errichtung eines neuen Hochbehälters geplant – Kostenschätzung: 900.000 Euro. Die Finanzierungskosten sollen laut Land in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. „Daher ist es gut möglich, dass es zu einer Erhöhung der Wassergebühren kommt“, stellt Krach fest. Für Hager ist das schlicht falsch: „Das ist von der SPÖ reine Panik- und Miesmache. In zwei Jahren läuft ein Darlehen aus, welches bereits jetzt Grundlage der Gebühren ist.“

Abseits der Gebarungseinschau des Landes gab es auch gemeindeintern eine Prüfung. Dabei standen Ausstände bei den Wassergebühren im Fokus, denn bislang soll es keine Mahnungen oder Vorladungen gegeben haben. „Wir besprechen die Außenstände laufend mit den Betroffenen. Null Ausstände gibt es in keiner Gemeinde“, erklärt Hager, der sich auch mit pikanten Gerüchten konfrontiert sieht: So soll er selbst auch keine Gebühren zahlen. Eine direkte Stellungnahme dazu gibt Hager nicht, nur so viel: „Meine Person ist schon Zielscheibe genug. Damit muss ich als Bürgermeister leben.“ Er nenne nur in „nicht öffentlichen“ Punkten bei Gemeinderatssitzungen Namen. Daran sollten sich auch andere halten.