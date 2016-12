Im Zuge der Islam-Ausstellung auf der Schallaburg im nächsten Jahr will Thomas Bugnits, Geschäftsführer des Schallaburg-Restaurants, seinen Gästen auch nach islamischen Speisevorschriften („halal“) zubereitete Gerichte anbieten. Die Suche nach einem Koch, der das beherrscht, war aber gar nicht so einfach. Bis er auf Ahmad Aldiebi aufmerksam gemacht wurde.

Maschinenbau studiert, Kochen selbst beigebracht

Der 28-jährige Asylwerber aus dem Libanon lebt in Melk und hat eigentlich Maschinenbau studiert. Er kann aber auch kochen – und zwar „halal“. Beigebracht hat er sich das selbst. „Von den arabischen jungen Männern kann fast jeder kochen, die wachsen damit auf“, sagt Bugnits.

Aldiebi stellte sich bei Bugnits für die Stelle vor – und wurde eingestellt. Zum Ausstellungsstart im März fängt er an. Davor wird er im Jänner und Februar in einem türkischen Lokal in Wien die Feinheiten der Arbeit in der Gastronomie kennenlernen.

„Haben schon zu anderen Ausstellungen thematisch gekocht“

„Dass ich jetzt einen Koch habe, der fließend Arabisch und Englisch kann, ist sicher auch kein Nachteil“, meint der Geschäftsführer. Und über Aldiebi bekomme das Restaurant voraussichtlich auch eine arabische Servicekraft.

„Mir ist das sehr wichtig. Wir haben auch schon zu anderen Ausstellungen thematisch gekocht, etwa Indisch oder Mongolisch. Und orientalisch zu kochen, finde ich sehr spannend“, erklärt Bugnits.

Ahmad Aldiebi freut sich ebenfalls bereits auf die neue Aufgabe. Er will, wenn es dann rechtlich möglich ist, auch nach dem nächsten Jahr weiter auf der Schallaburg arbeiten. Derzeit hat er nämlich noch keinen Asylstatus und ist auf „Saisonarbeit“ beschränkt.