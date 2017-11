Lions Club Pöchlarn-Melk mit Benefizadventkalender.

Der Adventkalender des Lions Club Pöchlarn-Melk ist ein ganz besonderer. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Not geratenen Menschen in der Region zu helfen. So auch heuer wieder im Advent: 160 Preise mit einem Gesamtwert von 14.000 Euro beinhaltet der Kalender, der Erlös daraus kommt zu 100 Prozent hilfsbedürftigen Mitmenschen zugute.

Dieses Jahr schmückt die Titelseite des Kalenders ein originelles Bild: Gerhard Piskac vom Therapiezentrum Ybbs bemalte eine Malvorlage der 14-jährigen Shania Reichhard. Die Kalender liegen bereits jetzt in zahlreichen Geschäften in Ybbs, Pöchlarn, Melk und Loosdorf auf und können für fünf Euro erstanden werden.

Hinter jedem Kalendertürchen verstecken sich sehr interessante Gewinne. Die Gewinnzahlen erscheinen wöchentlich in der Melker NÖN, sowie im Internet unter www.dielions.at oder auf der Facebook-Seite der Lions.