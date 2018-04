„Am Anfang dachte ich, das ist ein schlechter Scherz“, erzählt Walter Schweifer, Betreiber der Kaffeerösterei „CultCaffé“ in Neumarkt, als ihm ein Kunde seine neueste Häferlserie zurücksandte. Der Grund: Die Kaffeetassen wären zu sexistisch für seinen Betrieb.

Hotelgäste und Bowler beschwerten sich ... doch die Nachfrage stieg

Seit 2002 produzieren Schweifer und Partnerin Silvia Lasselsberger in ihrer Rösterei ausgezeichneten Kaffee und haben sich international bereits einen Namen gemacht. Neukunden erhalten zusätzlich auch eine Erstausstattung an Kaffeetassen und Zuckersackerln. „Wir dachten, angelehnt an die 60er-Jahre, wäre es doch passend, kleine Pin-ups darauf abzudrucken. So haben wir diese Produkte in einem Wiener Hotel in der Mariahilferstraße und in einem Bowlingcenter im Prater – nach Absprache mit den Besitzern – aufgelegt.“

Doch einige amerikanische Hotelgäste und Mitglieder des Bowlingvereines fanden das Design nicht passend und beschwerten sich. „Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen“, sagt Schweifer.

Ganz nach dem Motto „Es gibt nichts, was neben dem Negativen auch etwas Positives hat“ ist die Nachfrage an den Tassen im Retrostile rasant gestiegen. „Innerhalb von wenigen Tagen hatte ich um die 15 Anfragen“, berichtet der Kaffeeröster. Der derzeitige Bestand an Pin-up-Tassen mit 500 dürfte als bald zahlreiche Abnehmer finden. Eines steht für Schweifer aber fest: „Künftig werden wir wieder auf unsere alte Sixteen-Line zurückgreifen.“