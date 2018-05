HAK/HAS und IT-HTL Ybbs gründet einen Interact Club .

Am 27. April 2018 fand im Babenbergerhof in Ybbs die Charterfeier des Interact Club Ybbs statt. 22 SchülerInnen des Schulzentrums Ybbs bekamen in Anwesenheit ihrer Eltern vom Distriktgovernor Arno Kronhofer die Interactnadel überreicht.