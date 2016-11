Die beteiligten Schulleiter und Projektbeteiligten aus Österreich (Ybbs und Rohrbach), Deutschland und aus den Niederlanden waren zur Abschlussveranstaltung des zweijährigen Erasmus+-Projekts am 7. November in der BBS Rotenburg eingeladen.

In diesem Projekt hat das Studienseminar Stade für das Lehramt an berufsbildenden Schulen zusammen mit zwölf berufsbildenden Schulen aus dem Zuständigkeitsbereich der Landesschulbehörde Abteilung Lüneburg Erfahrungen für die Umsetzung kooperativer und offener Lernformen (COOL) gesammelt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse haben inzwischen auf ganz unterschiedliche Arten Eingang in die konkrete Seminar- und Unterrichtsgestaltung gefunden.