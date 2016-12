Dieses Jahr wurde der Entrepreneurship Summit am 24. November im Haus der Industrie in Wien veranstaltet, wo auch der Changemaker Award vergeben wurde. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit nahmen Lisa Karner, Karina Frühwirth und Petra Täubl an dieser Veranstaltung teil. Sie schafften es aus allen Einreichungen unter die Top 5 und wurden zu einem “Elevator Pitch” eingeladen.

Die Schülerinnen konnten die Jury mit ihrem “Elevator Pitch” überzeugen und wurden mit dem Titel “Changemaker des Jahres 2016” ausgezeichnet. Für ihren Sieg überreichte ihnen die Bundesministerin für Bildung Frau Mag. Dr. Sonja Hammerschmid eine Urkunde. Weiters erhielten sie eine finanzielle Unterstützung für die Umsetzung des Projekts.

HAK Ybbs

Die Projektgruppe wurde für nächstes Jahr zu einer weiteren Präsentation eingeladen, bei der die Möglichkeit besteht eine Reise zu gewinnen.

Die Schülerinnen konnten bei der Veranstaltung viele interessante und neue Eindrücke sammeln und freuen sich schon auf die nächste Präsentation. Ein herzliches Dankeschön gilt der Projektbetreuerin Mag. Brigitte Lindenhofer für die tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes!