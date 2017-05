Nachdem es den 4 SchülerInnen gelungen ist, fast 60.000 € durch unzählige Aktivitäten zu sammeln, nahmen sie gemeinsam mit ihrem Projektbetreuer MMag. Rainer Graf und dem Koordinator für Khokling von Children of the mountain Helmut Neuwirth die abenteuerliche Reise (1 Stunde mit dem Flugzeug, 10 Stunden mit dem Jeep und 3 Stunden zu Fuß) zu der einer von ihnen finanzierten Schule in Khokling (roter Punkt) auf sich.

Obwohl es durch schlechtes Wetter zu einer massiven Bauverzögerung kam, wurde in einer sehr berührenden Eröffnungszeremonie - einem richtigen Fest mit Tanzvorführungen, Begrüßungsschals sogenannten Khatags und Blumen - dem Projektteam gedankt. Die Dankbarkeit der Bevölkerung endlich Zugang zur Bildung für ihre Kinder zu haben war sehr spürbar.

Große Freude bereiteten die mitgebrachte Schuluniform und der mit Hefte, Stifte, Lineal, Radiergummi und Spitzer gefüllte Schulrucksack. Für die 4 Schülerinnen war es ein einmaliges Erlebnis diese unendliche Dankbarkeit zu spüren, ein paar Tage in äußerster Einfachheit zu leben und zu sehen, welch große Wirkung ihr Projekt im entlegenstem Teil in einem der ärmsten Länder der Welt hat.

VERAntwortung übernehmen, COOL Unterricht und Individualisierung wirken äußerst positiv auf die SchülerInnen der HAK/HAS. Es macht uns sehr stolz, wenn nachhaltige Projekte wie dieses von unseren SchülerInnen mit so enormen Einsatz in die Praxis umgesetzt werden.

