„Dabei sein ist alles“ — lautet das Motto bei den olympischen Spiele. So auch bei den Winterspielen, die seit dem 10. Februar in PyeongChang (Südkorea) stattfinden. Mittendrin auch ein gebürtiger Kirnberger. Helmut Fohringer, seines Zeichens APA-Fotograf, ist bereits zum achten Mal (vier Sommer- bzw. vier Winterspiele) mit dabei.

„Nach den ersten Tagen kann ich eigentlich folgende Bilanz ziehen: Die Leute und Volunteers sind extrem freundlich und hilfsbereit. Das habe ich so noch nicht erlebt“, erklärt Helmut Fohringer. An den ersten Tagen hat vor allem die Kälte das Team der Fotografen schwer gefordert. „Immerhin stehen wir viele, viele Stunden draußen. Die Wettervorhersage verspricht aber in den nächsten Tagen wärmeres Wetter“, hofft Fohringer.

Aufgrund der zahlreichen Wettkämpfe blieb für den Berufsfotografen bisher nur wenig Zeit, das Land näher kennenzulernen. „Die Tage sind natürlich lang. Nach den Bewerben folgen etwaige Siegerehrungen und danach geht’s zu den Medaillen-Feiern ins Österreich-Haus. Das will alles gut geplant sein“, gibt Fohringer einen kleinen Einblick in die Crew der drei APA-Fotografen vor Ort.