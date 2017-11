Der gefallene Engel Luzifer wird 2018 im Mittelpunkt der Sommerspiele Melk stehen. Dies kündigte Sommerspiele-Intendant Alexander Hauer im Rahmen des Herbstempfanges der Wachau.Kultur.Melk an. „Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir etwas Satanisches unter dem Stift brauchen“, erklärt Hauer, der für das Projekt den renommierten Autor Bernhard Aichner gewinnen konnte. Das Auftragswerk wird Aichner als Theater des Bösen konzipieren, bis Ende Jänner soll das Buch fertig sein.

Derzeit befindet sich der Autor aber noch in der Ideenfindungsphase, wobei er auch auf seiner Facebook-Seite die Sommerspiele-Fans aufgerufen hat, sich daran zu beteiligen. Die beste Idee prämiert Aichner mit einer Einladung zur Premiere.

Nach „Birdland“ folgt 2018 „Hells Bells – Der Teufel hat den Schnaps gemacht“ als Titel für die beliebte Musikrevue. Für diese verspricht Hauer aber auch Veränderungen: „Wir bauen neue Elemente ein und wollen mehr Zirkus und Cirque du Soleil werden.“

Neben den Sommerspielen feiert die Wachau.Kultur 2018 aber auch zwei Jubiläen. So feiern die Internationalen Barocktage, die 2018 den Titel „Il Suono dell’Universo – Die Schöpfung und ihre Naturgewalt“ tragen, ihren 40. Geburtstag. Dabei kommt es am 21. April auch zum Fest „Barock findet Stadt“, welches das Festival auch in das Stadtzentrum tragen soll. „Wir haben dabei einen vielfachen Wunsch berücksichtigt“, erzählt Wachau.Kultur-Geschäftsführerin Elisabeth Weigand und sagt auch, dass am Pfingstmontag der ORF ein Special zu den Barocktagen rund um Intendant Michael Schade zeigen wird.

Tischlerei knackt die 10.000-Besucher-Marke

Ihr zehntes Jubiläum feiert aber auch die Melker Tischlerei. 2017 prognostiziert Weigand erstmals mehr als 10.000 Besucher. „Dabei sind auch rund 1.000 Neukunden“, freut sich Tischlerei-Kurator Matthias Dallinger. Profitiert hat man in den letzten Jahren auch durch Kooperationen, mit dem Wiener Rabenhof und dem Landestheater. Manchmal hilft aber auch der Zufall wie im Fall von Peter Klien, wie Dallinger mit einem Schmunzler erzählt: „Ich habe ihn in einem Kaffeehaus in Wien getroffen und angesprochen. Er schrieb da gerade an seinem ersten Programm.“

Vermehrtes Augenmerk wird 2018 aber auch auf das Projekt „Kunstdünger“ gesetzt, wo zahlreiche Kooperationen mit Schulen entstanden sind. „Der Prozess hat bei uns zu einem Umdenken geführt und unsere Kreativität hervorgerufen“, erzählt Lisa Thalhammer, die für das Kulturvermittlungs-Projekt verantwortlich ist.