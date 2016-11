Waldviertler Karpfenernte - Abfischen im praktischen Unterricht an der HLUW Yspertal! Alexander Reiter und Martin Steindl, Schüler des 5. Jahrganges des Ausbildungszweiges „Wasser- und Kommunalwirtschaft“ mit einem Mitarbeiter der Teichbewirtschaftung bei der Karpfenernte am Rudmannser Teich in Zwettl.



