Im Sommer 2016 absolvierten zwölf Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrgangs ihr Pflichtpraktikum im Ausland, genauer gesagt in Island, Deutschland, Irland und Großbritannien. Unterstützt wurden diese ehrgeizigen und ambitionierten Aktivitäten durch das „Erasmus+ Programm“ der EU.

Die Vertretung der Europäischen Kommission und das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich mit Unterstützung der OeAD-GmbH hatten zu einem Tagebuchwettbewerb aufgerufen. Einige besonders engagierte Praktikantinnen und Praktikanten hielten ihre lebendigen Eindrücke von diesen Aufenthalten in Form von Online-Tagebucheinträgen auf Facebook fest und manche von ihnen wurden für diese Bemühungen nun belohnt und ausgezeichnet.

Preisverleihung an der Universität Wien

Am 29. November 2016 war es so weit. Die feierliche Preisverleihung fand im großen Festsaal der Universität Wien mit Bundesministerin Dr. Sonja Hammerschmid statt. Insgesamt hatten 42 Jugendliche an diesem Wettbewerb teilgenommen, acht von ihnen wurden mit Preisen ausgezeichnet. Die Berichte von Dominik Ebner, Nikolaus Fehringer sowie Luisa Weis über ihre vielseitigen sowie abwechslungsreichen Aktivitäten und Erlebnisse wurden prämiert.

Die Jugendlichen konnten sich über den 3., 4. und 6. Platz freuen. Sie gewannen eine X-Box one, ein Samsung Galaxy S7 edge mit VR Gear-Brille und Beats Kopfhörer. „Für die Schulgemeinschaft sind solche Erfolge und Auszeichnungen besonders wichtig. Es zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihr Auslandspraktikum gerne und engagiert absolvieren“, freut sich Schulleiter Mag. Gerhard Hackl.