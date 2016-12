Die HLUW Yspertal bietet seit 2008 als einzige berufsbildende Höhere Schule in Österreich den Ausbildungszweig „Wasser- und Kommunalwirtschaft“ mit Reife- und Diplomprüfungsabschluss an. Um die Fachrichtung noch praxisnäher zu gestalten und inhaltlich zu schärfen, konnte man nun Kooperationen mit zwei wichtigen Vertretern dieser Arbeitsbereiche abschließen.

Neue Zusatzqualifikationen

Bereits seit 1975 im Forstgesetz verankert ist die laufende Aufsichtspflicht der Gemeinden über den Zustand ihrer Wildbäche, insbesondere nach Hochwasserereignissen. Mit der „Wildbach- und Lawinenverbauung“ konnte nun eine Zusatzausbildung vereinbart werden, im Rahmen derer die Schülerinnen und Schüler der HLUW Yspertal diesbezügliche wichtige Qualifikationen erwerben. DI Edi Kotzmeier von der Gebietsbauleitung Melk betonte die Notwendigkeit von Personen mit diesem Fachwissen für Gemeinden, insbesondere unter dem Aspekt des fortschreitenden Klimawandels.

Vernetzung mit Niederösterreichs Gemeinden

Die NÖ Kommunalakademie ist zuständig für die Aus- und Weiterbildung von Gemeindebediensteten. Ihre Mitarbeiter kennen somit die täglichen Anforderungen und Probleme in diesem Bereich. Davon profitiert nun auch die HLUW Yspertal. Es wird eine mehrtätgige Ausbildung erarbeitet, im Rahmen derer die Schülerinnen und Schüler unmittelbaren Einblick in die Organisation und Aufgaben von Kommunen bekommen. Themen wie Dienstrecht, Gemeindefinanzen und –rechnungswesen sowie Umwelt und Gemeinde sind zentrale Punkte für eine erfolgreiche Gemeindeführung.

„Ich freue mich über die gelungene Kooperation mit den beiden Partnern. Wir können unseren Absolventinnen und Absolventen wichtig Kernkompetenzen mitgeben, die für einen erfolgreichen Einstieg ins Arbeitsleben wichtig sind“, so Schulleiter Mag. Gerhard Hackl über den jüngsten Erfolg.

HLUW Yspertal

Praxisbeispiel - Ein Tag für die Flussperlmuschel

Im Herbst verbrachten die Kinder der 2. Klassen der Neuen Mittelschule Bad Zell einen Tag damit, die Flussperlmuschel und alle ihre Facetten kennenzulernen. Die im Mühlviertel heimische Art ist durch menschliche Einflüsse vom Aussterben bedroht. Ein Artenschutzprojekt des Landes und der EU versuchen, die bereits stark dezimierte Art wieder anzusiedeln. Neben Umweltschutz ist das Wissen der Menschen über die Flussperlmuschel der wichtigste Faktor zum Erhalt der Art.

Deswegen haben sich Judith Kloibhofer und Klemens Willim (Schülerin bzw. Schüler der HLUW Yspertal) zum Ziel gesetzt, einen Tag für die Kinder der NMS zu gestalten. Durch spielerisches Lernen und Untersuchungen am Kettenbach und an der Naarn wurden den Kindern die Lebensweise, die Gefährdungsursachen und die kulturelle Bedeutung der Muschel für das Mühlviertel nähergebracht. Dies ist Teil ihrer Diplomarbeit über die Flussperlmuschel im Rahmen der Reife- und Diplomprüfung. Weiters untersuchen die Schülerinnen und Schüler die Wasserqualität der Aufzuchtbecken sowie die biologischen und morphologischen Bedingungen für das Wiederansiedeln der Flussperlenmuschel in der Naarn. „Mit solchen praktischen Arbeiten werden unsere Schülerinnen und Schüler hautnah auf die beruflichen Aufgaben vorbereitet“, freut sich Fachkoordinator DI Peter Böhm von der HLUW Yspertal.