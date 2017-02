Rosen für den guten Zweck .

Die Schülerinnen und Schüler der HLUW Yspertal sammeln im Rahmen ihrer Übungsfirmentätigkeit am diesjährigen Valentinstag mit roten „Fair-Trade Rosen“ für einen guten Zweck. Verschiedenste Sozialaktionen werden an der katholischen Privatschule in Yspertal das ganze Jahr über betrieben.