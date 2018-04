Vor 30 Jahren traten sie als „Lonelyboys“ auf, seit 2015 sind Peter und Karl Koch die „Weinser Teufel“. „Die Musik begleitet uns schon seit unserer Kindheit. Wir kommen aus einer sehr musikalischen Familie“, erzählen die Brüder.

In der Zwischenzeit rückte die Musik mehr in den Hinter- und die Familiengründung mehr in den Vordergrund. „Wir wollten aber dann doch wieder ein Musikprojekt starten.“ Mit Steirischer Harmonika und Schlagzeug spielen sie auf rund 15 Veranstaltungen pro Jahr auf – vor allem in der Region.

Fanclub bei allen Auftritten dabei

„Wir haben sogar einen kleinen Fanclub mit knapp 40 Leuten, der uns zu unseren Auftritten begleitet“, strahlt Peter Koch. Geprobt wird in seiner Garage in Weins. „Hauptsächlich Volksmusik und Schlager – aber da sind wir breit aufgestellt.“

Im Jänner haben sie ihre erste CD mit 15 Cover-Titeln aufgenommen, die am Samstag, 28. April, beim Maibaumaufstellen in Weins präsentiert wird. Nach dem Vorbild des „Edlseerstern“ heißt die CD „Der Weinser Teufel Stern“.

Sind noch größere Bühnen auch interessant? „Wir wollen es eigentlich nicht zu viel werden lassen, sind aber sehr gerne in der Region unterwegs.“