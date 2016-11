HÃ¼rm , SooÃŸ

In Hürm sammelt Johann Fellner Unterschriften für den Erhalt des Schulstandorts Sooß der Landwirtschaftlichen Fachschule.

"Thema brennt Leuten unter den Nägeln"

Wie viele Unterschriften der ehemalige Schulleiter und Schollacher VP-Bürgermeister mit seinem Team bereits gesammelt hat, will er noch nicht verraten, nur so viel: „Es läuft sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir sind eine Bewegung.“ Dass Bürgermeister und Land in der Sache nicht nachgeben, will er nicht hinnehmen:

„Einfach damit abzublocken, dass es beschlossen ist, finde ich nicht gut. Dass so viele schon unterschrieben haben, zeigt, dass das Thema den Leuten unter den Nägeln brennt. Außerdem ist Sooß die einzige Fachschule im Bezirk.“ Gewünscht hätte sich Fellner, dass eine Diskussion bereits vor der Entscheidung stattgefunden hätte: „Die LFS Sooß ist eine Wohlfühlschule. Ich kenne die Schule schon lange, habe ihre Entwicklung mitbekommen.“

Fellner: Breiteres Schulprofil wichtig

Dass es nun aus Effizienzgründen aus sein soll, enttäuscht den Pensionisten: „Die LFS Sooß erfüllt die Forderung von Landesrätin Schwarz nach einer Schulbildung, die sich nach den Bedürfnissen der Schüler richtet und auch die ständig ändernde Arbeitswelt berücksichtigt.“

Es solle daher eine Prüfung dieser Kriterien geben: „Hier in Sooß haben wir doch eine gut funktionierende Schule, diese zu schließen wäre ein Fehler.“ Geboten werde, laut Fellner, ein breites Schulprofil, das von Landwirtschaft bis zu Sozialen Berufen reicht. Außerdem erfolge die Ausbildung in einem überschaubaren Rahmen, es werde großer Wert auf Persönlichkeitsbildung, Teamfähigkeit und der Erziehung zur Einsatzbereitschaft gelegt.

"Sind für Gespräche offen"

Jeder könne noch unterschreiben, die Aktion geht weiter, aufhören will Fellner nicht: „Unsere Bewegung ist eine überparteiliche Sache. Und wir sind natürlich auch für Gespräche offen.“ Genau dieses bietet nun Hürms VP-Bürgermeister Johannes Zuser an: „Herr Fellner kann bei mir vorbei schauen und wir machen da etwas aus. Das sollte kein Problem sein.“