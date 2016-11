Nachdem im September festgelegt wurde, dass der Schulstandort Sooß geschlossen und die Schule mit jener in Pyhra zusammengelegt werden soll, macht sich nun, langsam aber doch, Widerstand bemerkbar. In Hürm sind vermehrt Unterschriftenlisten für den Erhalt der Schule in Umlauf, zahlreiche Personen haben bereits unterschrieben. Initiator ist der ehemalige VP-Schollacher Bürgermeister Johann Fellner: „Die Aktion läuft sehr gut. Man muss die Sache thematisieren.“ Sooß sei eine Wohlfühlschule und daher sei es Wert den Schulstandort zu erhalten: „Dafür kämpfe ich.“

„Ich verstehe, dass man kämpft. Das Ende für den Schulstandort Sooß ist beschlossene Sache der Regierung.“

Johannes Zuser, Bürgermeister Hürm

Der Hürmer VP-Bürgermeister Johannes Zuser kann die Aktion der Bürger nachvollziehen: „Da sind viele beteiligt, die sehr gute Erfahrungen mit der Schule gemacht haben, oder selbst in die Schule gegangen sind.“ Allerdings betont Zuser, dass er ehrlich bleiben muss: „Ich verstehe, dass man kämpft, man muss aber mehrere Seiten betrachten und das Ende für den Schulstandort Sooß ist beschlossene Sache der Landesregierung. Ich werde mich aber auf jeden Fall für die Erhaltung des Schulschwerpunkts einsetzen.“ Der Ortschef sieht dabei aber auch das große Ganze: „Überall wird um mehr Effizienz gerungen, nur weil wir betroffen sind, können wir uns da nicht auf die Barrikaden stellen – das wäre falsch.“

Seitens der NÖ Landesregierung nahm Jürgen Mück von der Abteilung Landwirtschaftliche Bildung Stellung: „Es ist klar, dass es bei solchen großen Veränderungen auch viele Emotionen und Diskussionen gibt.“ Um die bestmögliche Ausbildung im landwirtschaftlichen Schulbereich zu garantieren, werde das ausgearbeitete Schulkonzept aber in dieser Form umgesetzt werden. „Der detaillierte Fahrplan für die Zusammenführung der Schulen wird derzeit intensiv gestaltet. Die Schulen arbeiten dabei eng zusammen“, berichtet Mück.