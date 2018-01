Seit rund zwei Wochen hat Alexander Wagner die Lizenz zum Fliegen. Nach zwei Jahren Ausbildung ist der 23-Jährige jetzt Verkehrspilot. Dafür verlegte der Melker seine Heimat nach Zürich, für vier Monate ging es auch nach Florida.

"Am Anfang ist man einfach überfordert"

Wie sich das erste Mal im Cockpit anfühlte? „Am Anfang ist man einfach überfordert. Es ist wie das erste Mal mit dem Auto zu fahren, gleichzeitig zu schalten und zu blinken ist zu viel“, schmunzelt er. Aber: Übung macht den Meister. Über 200 Flugstunden absolvierte Wagner während seiner Ausbildung bei der Fluglinie „Swiss“.

Neben den vielen Praxisstunden in der Luft steht beim Piloten-Unterricht aber auch Theorie auf der Tagesordnung. „Technik, Flugphysik, Human Performance, Luftrecht, aber auch Meteorologie sind wichtige Themengebiete“, informiert der Neo-Pilot.

„Viel mehr als abheben, Autopilot und landen“

Dass der Job wesentlich anders ist, als in so manchem Hollywoodstreifen angedeutet, wurde ihm schnell klar: „Es ist viel mehr als abheben, Autopilot einschalten, landen. Man muss immer funktionieren, es ist ein Job am Limit.“

Wer selbst Pilot werden möchte, muss nicht nur das nötige Kleingeld (rund 60.000 Euro aufwärts, manche Airlines finanzieren die Kosten allerdings vor) haben, sondern auch gewisse Eigenschaften mitbringen. „Man braucht den Willen, sich permanent zu verbessern. Als Pilot kann man sich im Job nie zurücklehnen“, weiß Wagner.

Stresssituationen gehören da zum Berufsalltag, eine große Verantwortung ebenso. Dass er den beruflichen Sprung ins Cockpit gewagt hat, hat der Melker allerdings nicht bereut. „Auch wenn die Ausbildung hart ist: Ich will definitiv nie wieder etwas anderes machen. Es ist mein Traum-Job.“