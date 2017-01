Klein-PÃ¶chlarn

Am Wochenende lud Kabarettist Wolf Gruber gemeinsam mit dem Lions Club Pöchlarn zu einer Benefiz-Veranstaltung in den Festsaal nach Klein-Pöchlarn. Die Veranstaltung mit dem Titel „Das Adam und Eva Prinzip“ kommt dem Pöchlarner Samuel Leskiv zugute.

Dass nicht jeder die Benefizaktion unterstützt, musste der Kabarettist im Vorfeld erfahren. In einem anonymen Mail kritisierte ein Bürger Gruber, dass dieser mit seiner Aktion den Sohn einer FP-Gemeinderätin unterstützt. „Ich bin sicher, dass ihr Großvater, der langjährige VP-Bürgermeister Johann Vieghofer, große Probleme mit dieser unbedachten Aktion von Ihnen hat“, so der Schreiber. Durch die öffentliche Unterstützung einer FP-Gemeinderätin sieht der „besorgte Bürger“, wie er sich selbst in dem Schreiben nennt, Auswirkungen auf den nächsten Wahlgang in Pöchlarn.

„Freue mich, dass Sie mir das zutrauen“

„Als Künstler haben Sie Vorbildwirkung. Ich kann nicht gutheißen, dass sie öffentlich eine FP-Mandatarin unterstützen“, erklärt er in dem Schreiben weiter.

Auf die „Fanpost“ der anderen Art reagierten die Zuseher im Klein-Pöchlarner Festsaal empört. Grubers Antwort an den „besorgten Bürger“: „Ich habe ihre Zeilen gelesen und freue mich sehr darüber, dass Sie mir zutrauen, mit einem einzigen Kabarettabend den Ausgang einer Wahl zu beeinflussen.“ Und – ganz Kabarettist – schlägt er vor, daraus bald Kapital zu schlagen und mit „Bürgermeistern und Landeshauptleuten über seinen Auftritt zu verhandeln“. Angesprochen auf seinen Opa, Alt-Bürgermeister Vieghofer, stellt Gruber klar: „Als Bürgermeister war er immer bestrebt, den Menschen über die Partei zu stellen. Daher bin ich mir sicher, dass er sich über meine Unterstützung für den Jungen freut.“