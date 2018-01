Die Volksbank Niederösterreich stellt sich neu auf, um für das neue Bankzeitalter gerüstet zu sein. Als einer der letzten Schritte werden nun die Bankstellen in Klein-Pöchlarn und Pöchlarn zusammengelegt. Bereits im Herbst 2017 erfolgte die Zusammenlegung der Filiale Zelking-Matzleinsdorf mit Melk.

Digruber: "Wandel trifft jetzt auch Klein-Pöchlarn“

„Der Wandel in der Bankenlandschaft trifft jetzt auch Klein-Pöchlarn“, sagt Volksbank-Marketingleiter Peter Digruber im Gespräch mit der NÖN. Überbordende Regulatorien und die starke Nutzung von Internet-Banking machen die Bündelung von Kompetenzen notwendig, begründet Digruber die Entscheidung.

„Mittlerweile nutzen 80 Prozent unserer Kunden Internet-Banking“, erklärt Digruber. Nur mehr fünf Mal pro Jahr führt sie hingegen im Schnitt ihr Weg in die Bankstelle. Zudem mache die zunehmende Komplexität des Bankgeschäfts die Bündelung der Kräfte in größere Einheiten notwendig. Dazu kommt, dass Klein-Pöchlarn und Pöchlarn nur durch vier Kilometer getrennt sind.

„Ein Bankomat ist ein Nahversorgungsthema und ich werde mich massiv dafür einsetzen. Es gibt bereits Gespräche.“ Johannes Weiß, SP-Ortschef

Digruber betont zudem, dass durch die Zusammenlegung der beiden Filialen der Standort Pöchlarn aufgewertet wird. Künftig werden hier acht Volksbank-Mitarbeiter für die Kunden tätig sein. Hierher wechseln nicht nur der Klein-Pöchlarner Filialleiter Heinz Loe, sondern auch die Mitarbeiter Thomas Haselböck und Marianne Neuninger. Tamara Roth ist künftig in der Filiale in Melk beschäftigt. Leiter der nunmehr größeren Pöchlarner Bankstelle bleibt Christoph Kamleitner.

„Wir sichern mit diesem Schritt die Bankstelle in Pöchlarn langfristig ab. Wir investieren hier auch in die bauliche Adaptierung“, betont Digruber. Nur weil in Klein-Pöchlarn künftig keine Bankstelle mehr vor Ort sei, werde die Präsenz der Volksbank-Mitarbeiter nicht geringer werden, verspricht er.

Nachnutzung ungewiss

Naturgemäß nicht erfreut über die Schließung ist der Klein-Pöchlarner SP-Bürgermeister Johannes Weiß: „Ich verstehe nicht, warum nicht Pöchlarn geschlossen wurde. Ich bin überzeugt, dass unsere Filiale mehr Umsatz macht, da wir das komplette Waldviertel als Hinterland haben und die Volksbank die einzige Bank im Ort ist.“ Er glaubt, dass die Volksbank durch den Wechsel Kunden verlieren wird.

„In Pöchlarn gibt es keinen direkten Parkplatz vor der Bank, zudem gehört das Gebäude in Klein-Pöchlarn der Volksbank“, ärgert sich Weiß. Digruber von der Volksbank versucht zu beruhigen: „Wir haben uns die Sache wohl überlegt. Die Parkplatzsituation in Pöchlarn ist nicht angespannter als in Klein-Pöchlarn.“

Mit dem Wegfall der Bankfiliale, die am 23. Februar zuletzt geöffnet hat, verliert die Waldviertler Gemeinde auch ihren Bankomaten. Hier verspricht Weiß eine rasche Lösung: „Ein Bankomat ist ein Nahversorgungsthema und ich werde mich massiv dafür einsetzen. Es gibt bereits Gespräche und ich bin optimistisch, hier bald eine Lösung zu haben.“

Die Nachnutzung des Gebäudes in Klein-Pöchlarn, das der Volksbank gehört, ist ungewiss.