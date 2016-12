Die letzte Generalversammlung des Melker Wirtschaftsvereins „Zunftzeichen“ offenbarte, was in der Stadt schon lange gemunkelt wurde: Das Interesse an einer gemeinsamen Vertretung für die Betriebe ist enden wollend. Wird zudem im kommenden Jahr kein Nachfolger für die umtriebige Obfrau Birgit Zöchling gefunden, ist der Verein ohnedies Geschichte – das belegt auch das Protokoll der Generalversammlung.

Dabei sind die Ideen höchst löblich, alleine an der Umsetzung und am Zusammenhalt scheitert es. Bestes Beispiel dafür ist die Debatte über den Melker Advent: Anstatt die Vorzüge des Marktes für die Kundschaft hervorzuheben, wurde nur das Negative betont. Mit ein Grund, warum sich die „Zunftzeichler“ in den letzten Jahren nicht gerade viele Freunde gemacht haben. Dabei lägen die Themen doch auf der Hand: Ein Ende der zweistündigen Schließungen während der Mittagszeit in der stark frequentierten Tourismussaison wären ebenso zu diskutieren wie die Ergebnisse der Kundenbefragung in der Altstadt, die seit November nicht veröffentlicht wurden.