16 Neuzugänge verzeichnet der 2. Landesligist Melk in dieser Saison. Bereits im Sommer mussten aufgrund der zahlreichen Abgänge gleich zehn neue Spieler geholt werden. In der Wintertransferphase folgten bisher sechs Neuzugänge. Die Transfers sind jedoch mit bedacht gewählt.

Die Melker Verantwortlichen haben den Herbst analysiert und gezielte Verstärkungen getätigt. Mit Rilind Shemo kommt der notwendige Routinier für die Defensive. Weiters folgten junge, talentierte Kicker dem Ruf aus Melk. Sie sehen im Engagement in der Bezirkshauptstadt die Möglichkeit, in der 2. Landesliga West Fuß zu fassen. Für die beiden Sportlichen Verantwortlichen Ronald Kraaibeek und Alfred Konrad standen bei den Neuverpflichtungen zwei Dinge im Vordergrund: Zuverlässigkeit und Sportlicher Ehrgeiz. Wer sich das schnelle Geld erwartet, ist bei den Melkern fehl am Platz. Die große Anzahl an neuen Spielern mag auf den ersten Blick nicht für Nachhaltigkeit sprechen, doch das Gegenteil ist der Fall.

In Wahrheit gelang den Melkern ein kluger Schachzug. Die geholten jungen Spieler haben im Frühjahr keinen Druck und können sich beweisen. Und der Verein hat für die nächsten zwei Jahre, bis der erhoffte eigene Nachwuchs nachrutscht, genug Akteure in der Pipeline.