Die Weihnachtsfeiertage sind voll im Gange und die Hallenfußballturniere haben wieder Hochkonjunktur. Egal ob in Ybbs oder in Yspertal. Egal ob von der 1. Landesliga bis zur 2. Klasse Yspertal: die Halle lockt die Kicker wieder an.

Dabei sind bei den Turnieren wieder die alten Bekannten mit dabei. Nur wenig ändert sich jährlich an den Teilnehmern. Die Gründe für die Absage sind vielseitig: Zu wenige Akteure aufgrund Urlaubs während der Feiertage oder auch fehlende Motivation für das Spielen auf dem Parkett. Oftmals stöhnen die Vereine über die zu hohe Verletzungsgefahr. Die ruckartigen Bewegungen auf dem harten Untergrund und zudem der gefürchtete zu harte Einsatz und Check gegen die Bande werden dafür angegeben.

Trainer verbieten teilweise ihren Spielern den Einsatz in der Halle, sodass manch Akteur ohne Wissens seines Klubs bei Hobbyturnieren im Einsatz ist. Dabei liegt hier die größere Gefahr. So manch ambitionierter Hobbyspieler versucht mit erhöhter Leidenschaft, fehlende technische Fertigkeit auszumerzen und schlägt über die Stränge.

Natürlich ist das Verletzungsrisiko bei den Turnieren in Ybbs und Yspertal vorhanden, aber nicht mehr, als bei jedem Spiel auf dem Naturrasen. Daher dürfen sich die Klubs ruhig wieder mehr auf das Parkett trauen.